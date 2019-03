EXCLU - Un McDonald's ouvrira en juin dans les montagnes de la Cerdagne

C'est qu'ici que le futur Mac Do sera construit entre Ur et Bourg-Madame

Ur, France

Les travaux doivent démarrer en début de semaine prochaine en bordure de nationale 20 entre Bourg-Madame et Ur (Pyrénées-Orientales). Seize semaines seulement seront nécessaires pour construire le MacDonald's dont l'ouverture est prévue le 25 juin prochain. Le restaurant sera implanté au sein du futur centre commercial qui doit voir le jour dans ce secteur transfrontalier entre les communes de Bourg-Madame en France et Puigcerda en Espagne.

Début de la campagne de recrutement

L'ouverture d'un MacDonald's est toujours un petit événement mais encore plus dans ce secteur de montagne où le restaurant va créer de l'emploi. Le gérant qui possède déjà tous les Mac Do du département voisin de l'Ariège vient de lancer dans la presse une campagne pour recruter une quarantaine de personnes. Ce sont des contrats de type CDI qui sont proposés à temps partiel (25h de travail par semaine en moyenne). Le restaurant va recruter en Cerdagne française mais aussi de l'autre côté de la frontière, à Puigcerda et Llívia (enclave espagnole). La maîtrise du catalan et du castillan sera primordiale.

Des embauches de saisonniers

Le nouveau Mac Do de Cerdagne mise sur la clientèle venue de l'autre côté de la frontière, où il y a davantage d'habitants et de touristes. En plus des 40 CDI, des embauches de saisonniers seront également prévues chaque été et lors des saisons hivernales.

Le nouveau fast-food est le premier commerce à s'installer dans ce centre commercial situé à la sortie de Bourg-Madame. Il sera rejoint début 2020 par un supermarché Carrefour Market et plusieurs moyennes surfaces en bazar, sport et jardinerie.