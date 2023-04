INFO FRANCE BLEU - Un nouveau prestataire va organiser le prochain marathon de Reims

Après sept ans de présence, ASO-Amaury Sport Organisation- n'organisera plus le rendez-vous de courses à pied de la Ville de Reims. La société qui avait succédé à l'organisation du Reims à toutes jambes en 2015 va à son tour passer la main. Selon nos informations, c'est la société Playground qui a remporté le marché ouvert par la ville de Reims en novembre dernier. Elle a plusieurs grands événements sportifs à son actif. Elle a organisé, notamment, le 12 mars dernier, la course éco-responsable et solidaire du Grand Paris Express, un semi-marathon et un 10 kilomètres, qui ont rassemblé 17 000 coureurs. La société a aussi pris en charge la totalité de la 12ième édition du marathon de Montpellier. Marathon, semi, une marche, course pour enfants. Un événement sans doute très proche du cahier des charges de la ville de Reims.

ⓘ Publicité

Déjà organisateur du marathon de Montpellier

C'est en novembre dernier, que la ville de Reims a relancé un marché public pour l'organisation d'une course pédestre hors stade. Une manifestation sportive qui depuis 2015 était organisée par ASO, sous le nom de Run in Reims. Manifestation qui comportait course familiale, un 10 km et un marathon. La ville de Reims, qui n'a pas encore officialisé le changement d'organisateur, devrait le faire lors du prochain conseil municipal du 4 mai.