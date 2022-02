INFO FRANCE BLEU - Un parc à thème va voir le jour dans le Gers

"C'est un projet qui devrait créer une trentaine d'emplois", lance fièrement Guillaume Roche. Le Maître fauconnier, mais aussi maître d'armes et cascadeur équestre, propriétaire des "Aigles de Gascogne" vient d'acheter 20 hectares à Gazax-et-Baccarisse dans le Gers. Une acquisition après deux années de recherches et de travail. Celui qui a fait les cascades dans Braveheart au côté de Mel Gibson va ouvrir un parc à thème en 2023.

C'est un rêve de gosse

Depuis 37 ans, Guillaume Roche est cascadeur professionnels dans le cinéma et dans le spectacle vivant. Une carrière qu'il va mettre à profit de son nouveau projet : la création d'un parc à thème dans le Gers. Sur 20 hectares, "le parc d'Artagnan" devrait voir le jour d'ici le mois de juin 2023. "C'est un rêve de gamin. Je fais ce métier depuis des années et ce projet, c'est parce que je suis un passionné d'histoire." Un projet où il sera question de combats de mousquetaires, mais aussi de parc animalier. "J'aimerais créer un circuit avec les volières des rapaces, mais aussi des loups et des lynx si nous avons les autorisations. Le parc sera le plus naturel possible, sans béton, pour que les gens découvrent les animaux dans la campagne."

Dans ce parc, il y aura une cinquantaine de râpasses visibles - Guillaume Roche DR

Un projet qui devrait voir le jour d'ici l'année prochaine, mais le chef d'entreprise a conscience de la charge de travail. "Évidemment, en 2023, il ne faut pas s'attendre à un énorme parc. La première année, il y aura un spectacle par jour basé sur la fauconnerie, l'équestre et évidemment les mousquetaires puisque c'est le thème du parc", raconte Guillaume Roche, avant d'ajouter, "on part sur d'Artagnan parce que c'est un personnage qui me tient à cœur et qu'il y a énormément de choses à raconter. Le premier spectacle va s'appeler 'l'école des cadets de Gascogne', les gens ne savent pas du tout que tous les mousquetaires étaient du Béarn ou des Gascons".

Entre 6 et 8 millions d'euros

L'acquisition des terres en ce début de semaine met fin à plusieurs mois de galère. "Ça fait deux ans que nous sommes sur le projet avec ma femme. Nous avons mis toutes nos économies. On prend des risques, ça coûte cher, entre six et huit millions d'euros, mais le bonheur ce n'est pas une question d'argent. Et puis le parc va emmener des emplois, des soigneurs, du personnel pour la restauration ou l'accueil, des gens du coin".

Pour faire pousser de terre le projet, le couple a contracté un crédit dans une banque. Ils comptent également sur des aides de la Région Occitanie et du département du Gers. Mais avant de voir le moindre spectacle, il reste encore beaucoup de travail. "La première étape va être de clôturer les deux hectares. Puis il va falloir faire lascène de spectacle de 2.000 à 3.000 places."