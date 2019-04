INFO FRANCE BLEU - Une agence d'architecture de Châteauroux va participer au concours pour la flèche de Notre-Dame

Deux jours après l'incendie de la cathédrale, le Premier ministre, Edouard Philippe, a lancé un concours international d'architecture pour reconstruire la flèche de Notre-Dame de Paris. Elle s'est effondrée sous les yeux de plusieurs centaines de Parisiens et touristes ce lundi.

Elle avait été construite au milieu du 19è siècle par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui a alors remplacé la flèche initiale, presque 700 ans après la construction de la cathédrale (1163).

Une Castelroussine parmi les participants

Monique Barge n'a pas hésité lorsqu'elle a entendu parler du concours. Cet architecte basée à Châteauroux, qui travaille beaucoup dans la réhabilitation de bâtiments, a trouvé cela "extraordinaire que le gouvernement ouvre la porte à une nouvelle feuille de l'Histoire de France".

Elle attend d'abord que les premières informations soient données sur l'état de la structure du toit, après l'incendie. "Il faut d'abord qu'on sache comment on peut supporter quelque chose, il faut assurer la sécurité des choses qui ont été faites avant nous. Et après, je crois qu'il serait très intéressant de ne pas forcément refaire une charpente en bois", explique l'architecte également licenciée en histoire de l'art.

Monique Barge sait que le délai à respecter sera court. Le président Emmanuel Macron a annoncé que la cathédrale serait rebâtie d'ici cinq ans, pour les Jeux Olympiques de 2024. "Je crois que ce sont les trois composantes importantes à respecter : le support, le délai, la légèreté", affirme-t-elle.

"On peut imaginer beaucoup de choses et pas forcément qui soit un pastiche avec des poutres en bois."- Monique Barge, architecte à Châteauroux

Une flèche contemporaine

Monique Barge va s'inspirer de l'esprit d'Eugène Viollet-le-Duc, l'architecte qui a imaginé une nouvelle flèche pour la cathédrale au milieu du 19è siècle. Il s'agit de concevoir une flèche contemporaine qui se marie à l'ensemble de la cathédrale gothique. Edouard Philippe a d'ailleurs annoncé ce mercredi que l'objectif était de "doter Notre-Dame d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et enjeux de notre époque".

"Viollet-le-Duc, à la croisée des transepts, il a créé quelque chose qui n’était absolument pas de cette époque-là. Et du reste, il y a beaucoup de cathédrales qui ont subi des incendies et on ne le voit pas, et qui ont eu des charpentes métalliques mais on ne le voit pas de l'extérieur. La légèreté prime. C'est probable qu'on ne pourra pas remettre un poids. On n'est peut-être pas obligé de mettre 210 tonnes à la croisée des transepts", explique l'architecte castelroussine en référence au poids de la flèche qui s'est effondrée lors de l'incendie.