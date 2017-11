INFO FRANCE BLEU : une course en hommage à Alexia prévu le 11 novembre à Metz

Les associations de coureurs de Metz organisent une course, le 11 novembre prochain, pour rendre hommage à Alexia, la joggeuse tuée en Haute-Saône.

Plusieurs rassemblements se sont déjà déroulés ce weekend un peu partout en France, pour rendre hommage à Alexia, cette joggeuse retrouvée morte lundi 30 octobre dernier dans un bois de Gray, en Haute-Saône. Un événement se prépare aussi à Metz.

A lire aussi : des centaines de personnes courent dans plusieurs villes de France pour rendre hommage à Alexia

L'initiative est prévue le 11 novembre prochain. Le rendez-vous est donné à 10 heures, devant la patinoire, près du Palais des sports. La consigne est de venir habillé de blanc. Il est prévu de courir sur un petit parcours de 5 ou 6 kilomètres environ, c'est ouvert à toutes et tous. Ce sera aussi l'occasion de s'échanger des bons conseils, notamment pour toutes les femmes qui courent seules. "L'idée c'est de ne surtout pas arrêter de courir, à cause de la peur. Mais on peut le faire en sécurité, en prenant quelques précautions", explique Marie-Hélène Comazzetto, à l'initiative de l'événement.

Cette course d'hommage est soutenue par différentes associations : Athlétisme Metz Métropole, la Messine, les Foulées de Tom, Run in Metz, Metz Triathlon, l'AS cheminot.