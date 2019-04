[INFO FRANCE BLEU] : une vente aux enchères de voitures anciennes avant la grande parade des 24 Heures du Mans

Le Mans, France

Des véhicules anciens et sportifs exposés et mis aux enchères au Mans, en même temps que les voitures engagées pour les 24 Heures : c'est une première lors de cette édition 2019. Cette vente aux enchères se tiendra le vendredi 14 avril, avant la grande parade des pilotes.

Une animation en amont de la parade

"C'est le pilote manceau Louis Rossi, de la Suzuki Junior Team en moto, qui avait ça en tête depuis trois ou quatre ans", explique la commissaire priseur Marie-Line Balsan, qui le connait bien. _"Le constat, c'est que les gens arrivaient bien en avance pour s'installer pour la parade, mais il y avait un temps mort, il ne se passait pas grand chose sur cette place des Jacobins qui est magnifique, donc c'est bien de pouvoir proposer une animation !"_, lance Marie-Line Balsan.

"Les Ventes du Mans" sont organisées en partenariat avec la ville et l'association Classic Automotive. Les voitures seront exposées le vendredi matin, vers 10 heures, puis la vente aura lieu de 13h30 à 15 heures. Un espace dédié y sera consacré, en parallèle du défilé des voitures de course engagées pour les 24 Heures.

Des véhicules de prestige

"On espère _réunir entre 30 et 40 véhicules_, précise la commissaire priseur. On a déjà une Ferrari Testa Rossa inscrite, on s'attend aussi à avoir plusieurs Renault Alpine, puisqu'elles ont été de grandes sportives". Les vendeurs ont jusqu'au 31 mai pour se faire connaître, ce qui laissera le temps de faire le tri dans les propositions et sélectionner les voitures retenues pour l'événement.

"On cherche à _toucher le public présent en nombre le jour de la parade mais aussi les acheteurs étrangers qui ne peuvent pas venir au Mans_, notamment les anglo-saxons car on a plusieurs voitures de marque anglaise", indique Marie-Line Balsan. Les internautes, à l'étranger par exemple, pourront donc enchérir en temps réel au cours de la vente grâce à un système de retransmission en live.