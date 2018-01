Dijon, France

_"Notre quartier c'est un quartier de nuit et on sait qu'en fin de semaine, et pour le week-end c'est bruyant à partir de minuit et jusqu'à 3-4 heures du matin"explique Sylvie. Cette figure du quartier, tient un commerce tout près de la place de la République et elle vit ici. A la question, est ce que c'est supportable ou pas , elle répond dans un sourire "ça dépend des installations qu'on a chez soi et du double vitrage!" Pour elle, le problème ce n'est pas le regroupement des établissements de nuit mais plutôt les incivilités de ceux qui sortent et qui ne font pas ou plus attention aux autres "ceux qui crient à l'autre bout de la rue en pleine rue, comme s'ils étaient en pleine journée"._

Des gérants d'établissements sensibilisés à la question des nuisances sonores

C'est le cas de Carlos Tiago, le gérant du Salsapelpa, une institution dans le quartier. Pour lui, la lutte contre les nuisances sonores, il y est très sensibilisé, _"on fait attention à nos voisins et on demande toujours à nos clients de respecter le calme en sortant. On a aussi installé des triples fenêtres , un sas d'entrée pour couper le bruit."Il regrette la fin des médiateurs de nuit, qui faisaient selon lui "un gros travail de prévention en rappelant aux groupes trop bruyants de faire attention"._

Carlos Tiago, le gérant du Salsapelpa, une institution dans le quartier place de la république à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

