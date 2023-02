INFOGRAPHIE - Assassinat du préfet Erignac : retour sur 25 années tumultueuses entre la Corse et le continent

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu en Corse ce lundi 6 février pour la cérémonie d'hommage au préfet Claude Erignac, assassiné par balles il y a 25 ans à Ajaccio. Un assassinat qui a irrémédiablement transformé l'histoire de la Corse et dont les stigmates, un quart de siècle plus tard, sont toujours bien présents. De l'onde de choc, aux conclusions de l'enquête, en passant par la question du traitement des membres du commando Erignac, retour sur 25 années tumultueuses entre la Corse et le continent.

