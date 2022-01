INFOGRAPHIE - Isolement, test : vous ou votre enfant êtes cas contact/positif, que faire ?

À compter du lundi 3 janvier 2022, les règles changent pour les personnes testées positives et pour les cas contact. Attention, les règles ne sont pas les mêmes pour ceux à jour côté vaccination et pour les non-vaccinés et ceux qui n'ont pas fait leur dose de rappel. Les adultes et les enfants sont concernés par ces nouvelles règles, dont voici le détail.

- -

Les règles pour les adultes

Pour les adultes testés positifs et dont le schéma vaccinal est complet, la période d'isolement est de 7 jours, réduite à 5 jours après un test négatif le 5e jour et en l'absence de symptômes depuis 48 heures.

Pour les adultes testés positifs non vaccinés ou ceux dont le schéma vaccinal est incomplet, la période d'isolement est de 10 jours. Elle peut être réduite à 7 jours après un test négatif le 7e jour et en l'absence de symptômes depuis 48 heures.

Pour les adultes cas contact dont le schéma vaccinal est complet : il n'y a plus de période d'isolement obligatoire après un test négatif. Ces cas contact devront faire un autotest à J+2 puis à J+4. Pour eux, ces autotests seront gratuits.

Pour les adultes cas contact non vaccinés ou dont le schéma vaccinal est incomplet, la période d'isolement est de 7 jours. Un test antigénique ou PCR doit être réalisé le 7e jour.

Les règles pour les enfants

Pour les enfants testés positifs (vaccinés et non vaccinés), la période d'isolement est de 7 jours, réduite à 5 jours après un test négatif le 5e jour et en l'absence de symptômes depuis 48 heures.

Pour les enfants cas contact (vaccinés ou non vaccinés) : pas d'isolement. Un test PCR ou antigénique doit être réalisé immédiatement. Un autotest doit être réalisé le 2e jour puis un autre le 4e jour. Les parents doivent fournir une attestation sur l'honneur que les tests ont été réalisés. Si les tests sont négatifs, l'enfant peut retourner à l'école.