INFOGRAPHIE - Changer de banque devient plus facile à partir de ce lundi

Changer de banque devient plus simple à partir de ce lundi, grâce à l'entrée en vigueur de la mobilité bancaire instaurée par la loi Macron.

Faciliter la mobilité bancaire : c'est l'objectif de la loi imaginée par Emmanuel Macron et qui entre en vigueur ce lundi. De nouvelles règles qui s'appliquent surtout au transfert de comptes courants, et moins à l'épargne. Explications.

Comment ça marche ?

Pour transférer un compte, le client n'a désormais qu'à signer un mandat auprès de sa nouvelle banque et lui fournir ses coordonnées bancaires. C'est elle qui se charge ensuite de prévenir du changement tous les émetteurs de prélèvements (opérateur de téléphonie mobile, fournisseur d'accès internet, fournisseur d'énergie, centre des impôts...) et destinataires de virements. Les deux banques ont vingt-deux jours pour effectuer ce transfert.

Le changement de banque, mode d'emploi. © Visactu -

Tous les comptes sont-ils concernés ?

Non. Les placements et comptes épargne ne sont pas transférables. Il s'agit des livrets A, des livrets développement durable et solidaires et des livrets d'épargne populaire (LEP). Si vous souhaitez les domicilier dans un autre établissement, il faut les clôturer (sans frais) et en ouvrir de nouveaux.

Idem pour les assurances-vie, qui ne se transfèrent pas . Mais la domiciliation dans une autre banque n'est pas forcément une bonne idée, puisque l'avantage fiscal est lié à la durée de détention du contrat dans un établissement.

Le transfert de plans épargne logement (PEL) et de plans d'épargne par actions (PEA) est possible, mais payant.

Et pour mon prêt immobilier ?

Un prêt immobilier ne se transfère pas. Dans ce cas, deux solutions. Soit le faire racheter par la nouvelle banque, avec le risque qu'elle propose un taux moins intéressant. Soit le conserver au sein de l'ancienne banque, avec dans ce cas l'obligation de garder un compte courant chez elle afin d'y gérer le remboursement des mensualités. Cette dernière option présente l'inconvénient de payer deux fois des frais de tenue de compte, sur ce compte courant non clôturé et sur le nouveau.

Que faut-il surveiller ?

L'échange des informations entre l'établissement de départ et celui d'arrivée est automatique. Mais il appartient en revanche au client de s'assurer que son compte est suffisamment provisionné, au cas où il aurait émis des chèques non encore débités. Il risquerait, dans le cas contraire, de payer des pénalités. De même, il lui appartient de vérifier que les émetteurs de prélèvements ont bien pris en compte son changement de banque, et à les contacter si ce n'est pas le cas avant de clore son compte initial.

Quel est l'objectif ?

L'idée de la loi est de favoriser la concurrence, dans un contexte où les frais bancaires n'en finissent plus de grimper. 42% de Français n'ont jamais changé de banque.