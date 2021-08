INFOGRAPHIE - Coronavirus : comment obtenir un pass sanitaire ?

Mesure emblématique et controversée du projet de loi visant à contrer la flambée de l'épidémie de Covid-19, le "pass sanitaire" va être étendu à compter du 8 août, aux cafés, restaurants, avions, trains, autocars pour les longs trajet, foires, séminaires et aux salons professionnels. Voici comment obtenir ce "pass sanitaire", de trois manières différentes.

La vaccination

Le pass sanitaire est délivré aux personnes qui ont terminé leur schéma vaccinal. Depuis le 21 juillet, il est accordé sept jours après la deuxième dose de vaccin Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca ou 28 jours après la dose unique de vaccin Janssen.

Comment faire pour disposer du "pass sanitaire" dans son téléphone ?

Installer l’application TousAntiCovid ;

Ouvrir l’application ;

Cliquer sur «Ouvrir mon carnet» dans la rubrique Pass sanitaire ;

Cliquer sur "Ajouter un certificat" ;

Scanner le QR code.

Un test Covid négatif

Le pass sanitaire peut être délivré aux personnes présentant un test RT-PCR ou antigénique négatif. Le test RT-PCR ou antigénique négatif doit être daté de moins de 48h.

Il faut alors scanner le QR-code ou saisir le code reçu sur votre téléphone, par email ou courrier postal, dans l’application TousAntiCovid.

Un certificat de rétablissement

Aussi appelé certificat d'immunité, le certificat de rétablissement vaut "pass sanitaire". Il est délivré aux personnes qui ont été contaminées. Il est délivré après une contamination dans les six derniers mois et une rémission depuis au moins une semaine.

Il faut scanner le QR-code ou saisir le code reçu sur votre téléphone, par email ou courrier postal, dans l’application TousAntiCovid.

Si vous avez perdu ce certificat, vous pouvez le retrouver en ligne sur le site sidep.gouv.fr.

Quelles sanctions ?

Il y aura "une semaine de rodage", pour laisser le temps aux professionnels chargés des contrôles à l'entrée de leurs établissements de "s'approprier" ce nouvel outil, a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

L'absence de contrôle dans un transport sera passible pour son gestionnaire d'une amende de 1.500 euros - un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende en cas de verbalisation à plus de trois reprises en 30 jours. Pour les autres lieux concernés par le pass, leurs gestionnaires qui ne feraient pas de contrôle seront mis en demeure par l'autorité administrative, puis le lieu pourra être fermé pour sept jours maximum. En cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, le gestionnaire encourra un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende.

Les salariés des secteurs concernés auront l'obligation de disposer d'un "pass sanitaire" à compter du 30 août. Un salarié sans justificatif sera suspendu, sans salaire. Si la situation perdure plus de trois jours, la personne sera convoquée pour un entretien afin d'examiner "les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation" sur un poste non soumis à l'obligation du pass.

L'utilisation d'un pass frauduleux sera sanctionnée par une amende de 135 euros - six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende si cela se produit plus de trois fois en 30 jours. Les clients ou usagers sans "pass sanitaire" risqueront une amende de 135 euros.