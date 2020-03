INFOGRAPHIE - Coronavirus en Dordogne : les hospitalisations se multiplient depuis une semaine

29 personnes sont actuellement hospitalisées en Dordogne à cause du Covid-19

On connaît un peu mieux l'ampleur de l'épidémie de coronavirus en Dordogne. L'Agence nationale de la santé vient de publier des chiffres détaillés provenant des hôpitaux. On y apprend que dans le département ce mercredi, il y avait 29 personnes hospitalisées à cause du Covid-19 dont 5 qui étaient en réanimation ou en soins intensifs.

Des chiffres qui progressent fortement depuis une semaine. Jeudi dernier, le 19 mars, il n'y avait que deux personnes hospitalisées dans le département dont une seule en soins intensifs. Selon les chiffres de Santé publique France, les femmes semblent être plus touchées en Dordogne.

15 personnes hospitalisées ont pu rentrer chez elles en Dordogne

À noter que 15 personnes qui ont déjà fait l’objet d'une hospitalisation dans le département ont pu rentrer chez elles. Aucun décès lié au coronavirus n'est pour l'instant à déplorer en Dordogne.

L'une des conséquences inattendues de cette épidémie est le nombre d'admissions aux urgences. Depuis un mois et le début de la crise, il est en nette baisse.