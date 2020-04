INFOGRAPHIE - Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 792 personnes hospitalisées ce jeudi, 241 en réanimation

Pour la première fois, les chiffres des personnes hospitalisées régressent. Ce jeudi soir, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine annonce 792 personnes hospitalisées à 14h, soit 5 de moins que la veille. 241 personnes se trouvaient en réanimation ou en soins intensifs, c'est une de moins que la veille. 789 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie (soit 50 de plus que 24 heures avant). Depuis le début de l’épidémie, on déplore 173 décès parmi les personnes hospitalisées (+8 par rapport à la veille).

Par ailleurs, l'ARS, insistant sur le caractère déclaratif de ces données, fait un point sur la situation dans les Ehpad. Ce jeudi matin à 9h, 140 établissements sur les 898 que compte la Nouvelle-Aquitaine ont fait part de cas de Covid-19 en leur sein. C'est trois de plus que la veille. En 24 heures, la mort de deux personnes en Ehpad supplémentaire a également été signalée (34 au total), deux autres décès sont intervenus à l'hôpital (21 depuis le début de l'épidémie).

48 patients accueillis ce vendredi

Ces patients arriveront ce vendredi après-midi par TGV médicalisés à Bordeaux et à Angoulême (avec un arrêt à la gare de Poitiers-Futuroscope), accompagnés par huit équipes médicales néo-aquitaines (Bordeaux, Poitiers, Limoges et Niort) et quatre équipes d'Ile-de-France.

Voici comment ils seront répartis

Les 24 patients arrivant à Bordeaux

Hôpital inter-Armée (HIA) : 5 patients

CHU Bordeaux : 12 patients

Polyclinique Bordeaux Nord : 4 patients

Clinique Saint-Augustin : 3 patients

Les 24 patients arrivant à Angoulême, avec un arrêt à la gare Poitiers-Futuroscope

CHU Poitiers : 9 patients

CHU de Limoges : 4 patients

CH de Brive : 2 patients

CH de Périgueux : 2 patients

CH Niort : 2 patients

CH Angoulême : 3 patients

CH Saintes : 2 patients

Le transfert au départ de la gare de Poitiers-Futuroscope vers Brive et Périgueux se fera en HéliSMUR.

Le détail des hospitalisations et décès par département