INFOGRAPHIE - Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : l'activité sanitaire liée au Covid-19 "reste faible"

Ce vendredi, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine parle de trois nouveaux cas confirmés au 4 juin. Si le virus continue donc de circuler, l'ensemble des indicateurs (allant des consultations de SOS médecins à domicile au nombre de décès recensés), indiquent une "diminution significative de l'activité (liée au Covid-19) dans la région", explique Laurent Filleul, responsable de la cellule régionale de Santé Publique France pour la Nouvelle-Aquitaine.

Parmi les indicateurs, il y a par exemple le taux de positivité des tests PCR (réalisés à l'aide d'un écouvillon inséré dans le nez). L'ARS indique qu'il est de 0,4% au 3 juin, contre 1,207% le 28 mai. "Plus ce taux est faible, moins le virus circule. Là avec un taux inférieur à 1, c'est assez rassurant pour la suite" ajoute Laurent Filleul. L'épidémiologiste cite également le taux de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, actuellement de moins de 2%.

"Lorsque vous avez un ensemble d'indicateurs qui diminue, là entre guillemets on ne se trompe pas, on est assez confiants dans notre analyse et notre interprétation de la situation épidémiologique" - Laurent Filleul, épidémiologiste à Santé Publique France

La Nouvelle-Aquitaine plus préparée ?

Comment expliquer que la Nouvelle-Aquitaine soit l'une des régions les moins touchées par l'épidémie ? Pour Laurent Filleul, cela vient notamment du fait qu'un des premiers cas européens de coronavirus ait été officiellement détecté à Bordeaux. "Cela veut dire que l'on a été sensibilisés plus rapidement que les autres, je dirais même on a eu peur avant les autres, et donc on s'y est préparé davantage". Sans oublier que la région n'a pas connu l’émergence de clusters très importants, comme celui de Mulhouse.

Un décès à l'hôpital en Gironde

Ce vendredi, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine annonce un nouveau décès à l'hôpital durant les 24 heures précédentes en Gironde.

A l'hôpital, les unités Covid continuent de se vider. Il reste tout de même 211 personnes hospitalisées ce vendredi, dont 27 en soins intensifs. Au plus fort de la crise, le 14 avril, l'Agence régionale de santé annonçait 866 patients hospitalisés dans la région, dont 251 en réanimation.

Neufs clusters toujours actifs

L'ARS parle de neufs clusters actuellement actifs dans la région. Mais pour Laurent Filleul, l’apparition de nouveaux clusters ne signifie pas pour autant une nouvelle flambée épidémique. "On a aussi beaucoup moins de malades, cela veut dire que ces foyers, on les identifie beaucoup plus rapidement, car ce sont des 'spots' qui vont apparaître sur le territoire et sur lesquels on réagit très rapidement et investigue autour".

Selon l'ARS, un cluster est le fait d’identifier au moins trois cas confirmés ou probables, dans une période de sept jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement.

Le nombre de clusters en cours dans la région selon le dernier point de l'ARS Nouvelle-Aquitaine au 5 juin. - ARS Nouvelle-Aquitaine

Le point en infographie par département