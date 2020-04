INFOGRAPHIE - Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 857 personnes hospitalisées ce lundi, 259 en réanimation

Ce lundi soir, alors qu'Emmanuel Macron s'est exprimé pour annoncer une prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine déplore 25 personnes de plus hospitalisées en 24h. Ce qui porte leur total à 857 ce lundi à 14h. Parmi elles, 259 sont en réanimation (soit deux de plus que 24 heures auparavant). Quatre décès ont été enregistrés dans le même temps, soit 194 depuis le début de l'épidémie. Enfin 828 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie (13 de plus que la veille).

Mais ces chiffres transmis pendant le week-end de Pâques pourraient être revus à la hausse ces prochains jours, précise l'Agence régionale de santé. D'où une difficulté à en sortir des tendances. Il faut aussi se souvenir que 45 patients d'Ile-de-France ont été accueillis dans la région ce vendredi pour désengorger les hôpitaux.

27% des Ehpad touchés

Ce lundi matin, à 9h, 241 Ehpad (sur les 898 de Nouvelle-Aquitaine) ont déclaré un ou plusieurs cas possibles de Covid-19 parmi des résidents ou son personnel. C'est 4 de plus que la veille. En 24 heures, trois nouveaux résidents sont décédés au sein de l'établissement (soit 59 au total). Aucune mort n'a été signalée à l'hôpital. (NB : données déclaratives transmises par les établissements depuis le 1er mars).

Le détail par département