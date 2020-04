INFOGRAPHIE - Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 830 personnes hospitalisées ce vendredi, 203 en réanimation

L'Agence Régionale de Santé précise que la Nouvelle-Aquitaine reste l'une des régions les moins impactées par le coronavirus. Ce vendredi à 14h, 830 personnes étaient hospitalisées dans la région. C'est 18 de plus que la veille. 203 sont en réanimation ou soins intensifs (17 de moins). 13 nouveaux décès à l'hôpital sont à déplorer en 24 heures (233 en tout depuis le début de l'épidémie). Plus de 1.000 personnes sont en revanche sorties guéries de l'hôpital.

30% des Ehpad ont signalé un ou plusieurs cas suspects. Au total dans la région, 73 pensionnaires sont décédés au sein des établissements (- 3 par rapport à la veille suite à des ajustements de saisies réalisés par des établissements de Gironde et de Lot-et-Garonne), et 40 sont morts à l’hôpital (- 1 par rapport à la veille suite à un ajustement de saisie réalisé par un établissement de Gironde).

La part de tests positifs au Covid-19 est stable depuis deux semaines pour les laboratoires hospitaliers et en diminution pour les laboratoires de ville, précise encore l'ARS, qui relaye les données du "point épidémio-régional". Une augmentation du nombre de tests positifs a été observée suite au lancement du dépistage systématique dans les EHPAD le 10 avril.

Au 14 avril, 351 épisodes d’un ou plusieurs cas liés au Covid-19 ont été signalés par les établissements médico-sociaux dont les EHPAD, poursuit ce point.

Les hommes de plus de 65 ans plus touchés

Ce point hebdomadaire précise également que parmi les 147 cas graves recensés par le réseau des services sentinelles de réanimation au 14 avril, la majorité sont des hommes (72 %), sont âgés de 65 ans et plus (54 %), et présentent au moins un facteur de risque (67 %). Au 14 avril, parmi les 240 décès issus de la certification électronique des décès, 64 % avaient des comorbidités connues et 77 % étaient âgés de 75 ans ou plus.

Dans la région, la maladie a commencé à provoquer des morts à partir de la semaine du 30 mars, est-il également rapporté :"Pas d’excès de mortalité détecté jusqu’en semaine 14 au niveau des départements et de la région Nouvelle-Aquitaine."

L'évolution par département