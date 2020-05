INFOGRAPHIE - Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 17 clusters en cours, aucun décès à l'hôpital en 24h

Ce vendredi, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine parle de 12 tests PCR positifs au Covid-19 en date du 28 mai. Au total, 994 tests PCR ont été réalisés ce jour-là, pour un taux de positivité de ces tests de 1,207%, soit assez bas.

En effet, le taux moyen est de 1,9 % au niveau national expliquait jeudi soir le ministre de la Santé Olivier Véran lors de la présentation de la phase 2 du déconfinement, et ce taux était presque dix fois supérieur lors de la phase épidémique. Un nouveau paramètre important, quipermet de "détecter précocement des signes de reprise de l'épidémie" dans les territoires.

"Plus le taux est bas, plus nous testons des personnes qui ne sont pas malades, plus nous testons large et donc plus les mailles du filet sont étroites", avait expliqué le ministre. Ainsi, les départements classés verts pour cet indicateur sur la dernière carte du déconfinement (comme tous ceux de Nouvelle-Aquitaine) présentent un taux de positivité entre 0 et 5 %, et les rouges, comme Mayotte, au dessus de 10%.

L'indicateur du taux de positivité des tests PCR, sur la dernière carte du déconfinement présentée le 28 mai. - Ministère de la Santé

17 clusters en cours dans la région

Par ailleurs, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine parle ce vendredi de 17 clusters en cours dans la région, dont cinq pour les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne.

Nombre de clusters en cours, selon l'ARS Nouvelle-Aquitaine au 29 mai. - ARS Nouvelle-Aquitaine

Qu'est-ce qu'un cluster ?

Pour rappel, un cluster est le fait d’identifier au moins trois cas confirmés ou probables, dans une période de sept jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement. L’existence de ces cas groupés signifie qu’il y a, localement, une ou plusieurs chaines de transmission actives, détaille l'ARS.

Aucun décès en 24h à l'hôpital

Aucun décès n'a été signalé en 24h dans les hôpitaux de la région. Concernant les Ehpad, 58 sont actuellement concernés par une situation de Covid-19 confirmée ou suspecte parmi des résidents ou le personnel, soit 5,9 % des établissements de la région indique l'ARS, sans préciser si des décès ont été signalés.

Les unités Covid continuent de se vider dans les hôpitaux, même s'il reste tout de même 304 personnes hospitalisées ce vendredi, dont 39 en soins intensifs. Au plus fort de la crise, le 14 avril, l'Agence régionale de santé annonçait 866 patients hospitalisés dans la région, dont 251 en réanimation.

Le point en infographie par département