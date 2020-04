INFOGRAPHIE - Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 775 personnes hospitalisées, 229 en réanimation

Le confinement commencerait-il à porter ses fruits ? Pour le deuxième jour consécutif, le chiffre des hospitalisations baisse. Il y a, dans la région, selon l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, 17 personnes de moins hospitalisées ce vendredi à 14h. Parmi les 775 personnes actuellement hospitalisées, 229 sont en soins intensifs. C'est 12 de moins que la veille. Une personne est décédée à l'hôpital en 24 heures selon l'ARS (soit 174 décès au total dans la région).

L'Agence Régionale précise que les chiffres hospitaliers (personnes hospitalisées, en réanimation, sorties guéries et décédées) détaillés par département ne sont pas disponibles ce vendredi "suite à un problème de traitement des chiffres dans l’outil SI-VIC" . Les données reportées dans l'infographie ci-dessous datent donc de la veille. Une compilation des données de suivi du Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine sous forme d'un rapport hebdomadaire est également disponible.

La situation dans les Ehpad

En revanche, la situation dans les Ehpad est évoquée par l'ARS, qui insiste sur le fait que ces chiffres se basent sur les déclarations faites par les établissements. La contagion s'étend avec, au 10 avril à 9h, 190 établissements sur les 898 de Nouvelle-Aquitaine (soit 21 %) ont déclaré un ou plusieurs cas possibles ou confirmés de Covid-19 parmi des résidents ou le personnel. C'est 50 établissements de plus que la veille. Il y a eu 4 décès au sein des établissements, 8 à l'hôpital rapportés en 24 heures. Les tests sont renforcés au sein des établissements, ajoute l'ARS.

Nouvelle livraison de masques la semaine prochaine

Des livraisons de masques seront effectuées toutes les semaines. L'ARS explique que 13,8 millions de masques chirurgicaux et FFP2 ont d'ores et déjà été livrés dans la région à destination du personnel soignant :

Semaine du 20 mars : 2,8 millions

Semaine du 27 mars : 3,1 millions

Semaine du 3 avril : 3,8 millions

Semaine du 10 avril : 4,1 millions

"Le conseil régional, les conseils départementaux et certaines collectivités sont également venus en appui en commandant pour la région à ce stade 2,7 millions de masques" ajoute le communiqué de l'ARS. "Ce stock a commencé à être distribué pour 80 % en lien avec l’ARS à destination des professionnels, établissements, structures et services nécessitant d’être approvisionnés et 20 % seront distribués par ces collectivités."

Un décès dans une communauté de gens du voyage

Au 9 avril, en Nouvelle-Aquitaine, 24 sites ou aires qui accueillent des gens du voyage sur 115 au total sont concernés par un cas confirmé ou plus de Covid-19 (dont 10 par un cas isolé), pour un total de 110 cas confirmés et 1 décès précise l'ARS. Sept départements sont concernés : la Dordogne, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne.

La situation en infographie