INFOGRAPHIE - Dans les Hauts-de-France, 75% des habitants sont complètement vaccinés

Où en est la vaccination dans les Hauts-de-France ? Combien de personnes sont complètement vaccinées ? A l'occasion de notre journée spéciale ce lundi sur France Bleu, on fait le point sur les chiffres de la région.

Dans les Hauts-de-France, 3 798 631 personnes ont reçu leurs deux doses au jeudi 26 août, selon les données de Santé publique France. Cela représente 74,9% de la population (les plus de 12 ans). Plus de 4,2 millions de personnes ont reçu une première dose, soit 8 habitants sur 10. Ces chiffres suivent la tendance nationale.

C'est dans l'Oise que la population est la moins vaccinée. 66,6% des habitants ont reçu deux doses. Le Pas-de-Calais est en tête avec 77,7% de la population complètement vaccinée, suivie des départements de la Somme (77,1%), du Nord (76%) et de l'Aisne (72,5%).

La vaccination s'est accélérée après l'allocution du président de la République le 12 juillet. Mais elle a tendance à ralentir actuellement. Le nombre quotidien de personnes vaccinées diminue depuis le début du mois d'août.

La vaccination devrait reprendre un rythme plus soutenu avec la rentrée, notamment chez les 12-17 ans, soumis au pass sanitaire à partir du 12 septembre. Dans les Hauts-de-France, ils sont 45,4% à être complètement vaccinés au jeudi 26 août, selon les chiffres de Santé publique France.

Les personnes âgées de plus de 80 ans sont 79,2% à être complètement vaccinés. C'est moins que les tranches d'âge en desssous. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : l'éloignement des lieux de soins, réfractaires à la vaccination, l'isolement et la difficulé à se déplacer.

La vaccination est-elle efficace ?

C'est la question que tout le monde se pose. La vaccination contre le Covid-19 nous protège-t-elle vraiment ? Le vaccin n'empêche pas d'être contaminé. Il limite les risques de transmission du virus et les formes graves de la maladie.

Entre le 2 et le 8 août dernier, il y a eu deux fois et demi plus de test PCR positifs ches les non vaccinées que chez les personnes complètement vaccinées en France , selon une étude de la Drees.

La vaccination a aussi un impact à l'hopital. Entre le 2 et le 8 août, 76% des personnes hospitalisées n'étaient pas vaccinées. Et on atteint 84% de personnes non vaccinées en soins critiques (services de réanimation et soins intensifs) sur la même période en France.