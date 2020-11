INFOGRAPHIE - Déconfinement : les trois dates clés annoncées par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi les principales dates du déconfinement en France. Samedi, les commerces pourront rouvrir et les limites des déplacements seront étendues. Ensuite, le 15 décembre et le 20 janvier, si les conditions sanitaires le permettent, de nouvelles mesures seront prises.

VALENTINO BELLONI / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Lors de son allocution ce mardi soir, Emmanuel Macron a dévoilé le calendrier du déconfinement en France, avec trois dates clés. Cela débutera ce samedi par la réouverture des commerces. Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, de nouvelles mesures entreront en vigueur le 15 décembre, puis le 20 janvier.

Première étape : samedi 28 novembre

Déplacements permis pour 20 km et trois heures

A compter de ce samedi matin, les déplacements seront désormais autorisés dans un rayon de 20 kilomètres autour du domicile et pour une durée de trois heures. La limite d'un kilomètre autour de chez soi et d'une durée d'une heure sera donc terminée.

L'attestation de déplacement restera en vigueur. "Il faudra continuer à rester chez soi , à télétravailler quand c'est possible, et renoncer aux déplacements non nécessaires", a souligné le chef de l'Etat.

Réouverture des petits commerces et reprise des cultes

Les petits commerces vont pouvoir rouvrir leurs portes dès samedi matin mais "jusqu'à 21h au plus tard" et ils devront suivre un protocole sanitaire strict. Tout comme les librairies, les bibliothèques ou encore les archives. "Je sais combien l'attente est grande et combien cela participe à notre quotidien dans la vie de nos centres-villes", a reconnu le chef de l'Etat, après une forte mobilisation des professionnels ces dernières semaines.

Les offices religieux seront également permis mais limités à 30 personnes maximum. Les activités extrascolaires en plein air pourront elles aussi avoir lieu.

Deuxième étape : le 15 décembre

Emmanuel Macron a indiqué que la France pourrait se déconfiner à partir du 15 décembre si les objectifs sont remplis : 5.000 nouvelles contaminations par jour et entre 2.500 et 3.000 malades en réanimation.

Un couvre-feu de 21h à 7h

Le confinement sera remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h du matin, "à l'exception des 24 et 31 décembre" où la circulation sera libre, a précisé le chef de l'Etat. Et il a souligné qu'il ne s'agirait pas "de vacances scolaires comme les autres".

A compter du 15 décembre, "nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille" mais en limitant les "déplacements inutiles", a précisé Emmanuel Macron.

Noël en famille

Les Français pourront donc passer les fêtes de fin d'année en famille. Mais le Président a rappelé : durant les fêtes privées, le nombre d'adultes "dans une même pièce et au même moment" doit être "limité au maximum".

à lire aussi Déconfinement : la circulation sera libre les 24 et 31 décembre pour les réveillons de Noël et du Nouvel An

Emmanuel Macron l'a répété à plusieurs reprises, il appelle "à l'esprit de responsabilité de tous" : "Nous avons tous un rôle à jouer". Durant les fêtes, "si nous ne voulons pas subir un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance". "Portons le masque y compris à la maison, avec des amis, veillez à ne pas être trop nombreux à table (...) et aérer les pièces", a précisé le chef de l'Etat.

Réouverture des cinémas, théâtres et musées

Si la situation sanitaire continue à s'améliorer, les cinémas, théâtres et musées pourront à leur tour rouvrir leurs portes, avec là aussi un protocole sanitaire strict. Les activités extrascolaires en intérieur seront à nouveau autorisées.

Mais les bars et restaurants resteront rideau baissé et les grands rassemblements seront toujours interdits.

Troisième étape : le 20 janvier

Au 20 janvier, "nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année, a souligné Emmanuel Macron. Nous pourrons alors prendre, si cela est possible de nouvelles décisions d'ouvertures". Là encore, le chef de l'Etat a rappelé l'objectif de 5.000 nouvelles contaminations par jour et 3.000 patients en réanimation maximum.

Réouverture des restaurants

Si la situation sanitaire reste stable, les restaurants pourront rouvrir leurs portes, et "le couvre-feu pourra être décalé". En revanche, aucune date d'éventuelle réouverture n'a été donnée pour les bars, eux aussi fermés depuis fin octobre. Même chose pour les discothèques, fermées depuis le premier confinement.

Concernant les stations de ski, elles ne rouvriront sans doute pas pour les vacances d'hiver. Emmanuel Macron a confirmé qu'une date sera bien annoncée "prochainement", estimant toutefois "impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes".

Retour de tous les élèves au lycée

A compter du 20 janvier, et toujours si la situation sanitaire le permet, "les lycées pourront être pleinement rouverts", a poursuivi Emmanuel Macron.15 jours plus tard, ce sera au tour des universités d'accueillir tous leurs étudiants.