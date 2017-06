INFOGRAPHIE - Éducation : découvrez le calendrier de l'année scolaire 2017 - 2018

C'est la fin du suspense pour les jeunes Français (et leurs parents). Le ministère de l'Education a dévoilé ce mardi le tant attendu calendrier scolaire 2017 - 2018.

Après huit semaines de repos, les élèves reprendront le chemin de l'école le lundi 4 septembre, date de la rentrée scolaire 2017. S'en suivront sept semaines de cours avant de profiter des vacances de la Toussaint à partir du 21 octobre.

Il faudra attendre de nouveau sept semaines pour les vacances de Noël qui débuteront le 23 décembre et s'achèveront le 8 janvier.

Place à la valse des zones pour les vacances d'hiver : les élèves de la zone A pourront souffler entre 10 au 26 février, du 24 février au 12 mars pour la zone B, et du 17 février au 5 mars pour la zone C. Puis aux vacances de Printemps, du 7 au 23 avril pour la zone A, du 21 avril au 7 mai pour la zone B et du 14 au 30 avril pour la zone C.

Il faudra ensuite patienter jusqu'au 7 juillet 2018 pour profiter des vacances d'été.