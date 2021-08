INFOGRAPHIE - En Normandie, 8 habitants sur 10 sont complètement vaccinés

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, plus de 2 millions d'habitants ont reçu les deux doses en Normandie, selon les chifffres de Santé Publique France. La vaccination tend à réduire la transmission du virus et les formes graves de la madalie.

Où en est la vaccination en Normandie ? Combien de personnes sont complètement vaccinées ? A l'occasion de notre journée spéciale ce lundi sur France Bleu, on fait le point sur les chiffres de la région.

En Normandie, 2 295 443 personnes ont reçu leurs deux doses au jeudi 26 août, selon les données de Santé publique France. Cela représente 80,5% de la population (les plus de 12 ans). Plus de 2.5 millions de personnes ont reçu une première dose, soit 9 habitants sur 10. Ces chiffres suivent la tendance nationale.

. - .

C'est dans l'Eure que la population est la moins vaccinée. 72,2% des habitants ont reçu deux doses. La Manche est en tête avec 83% de la population complètement vaccinée, suivie des départements du Calvados (82,5%), de l'Orne (82,1%) et de la Seine-Maritime(81,8%).

. - .

La vaccination s'est accélérée après l'allocution du président de la République le 12 juillet. Mais elle a tendance à ralentir actuellement. Le nombre quotidien de personnes vaccinées diminue depuis le début du mois d'août.

La vaccination devrait reprendre un rythme plus soutenu avec la rentrée, notamment chez les 12-17 ans, soumis au pass sanitaire à partir du 12 septembre. En Normandie, Ils sont 49.8% à être complètement vaccinés au jeudi 26 août selon les chiffres de Santé publique France. Soit pratiquement un jeune sur deux dans cette tranche d'âge.

Si vous jetez un oeil sur le tableau ci dessus, vous constaterez que les personnes âgées de 70 à 79 ans ont pratiquement tous reçu les deux doses de vaccin. C'est la tranche d'âge la mieux vaccinée dans la région.

Les personnes âgées de plus de 80 ans sont 85% à être complètement vaccinés. Ce qui est un bon résultat par rapport à d'autres régions où l'éloignement des lieux de soins, l'isolement et la difficulé à se déplacer ont pu être un frein à la vaccination.

La vaccination est-elle efficace ?

C'est la question que tout le monde se pose. La vaccination contre le Covid-19 nous protège-t-elle vraiment ? Le vaccin n'empêche pas d'être contaminé. Il limite les risques de transmission du virus et les formes graves de la maladie.

Entre le 2 et le 8 août dernier, il y a eu deux fois et demi plus de test PCR positifs ches les non vaccinées que chez les personnes complètement vaccinées en France, selon une étude de la Drees

La vaccination a aussi un impact à l'hopital. Entre le 2 et le 8 août, 76% des personnes hospitalisées n'étaient pas vaccinées. Et on atteint 84% de personnes non vaccinées en soins critiques (services de réanimation et soins intensifs) sur la même période en France.