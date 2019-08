INFOGRAPHIE - G7 à Biarritz : les rassemblements contre et en marge du sommet

Biarritz accueille le sommet du G7, du 24 au 26 août. Sept chefs d'État et de gouvernement sont attendus et avec eux environ 15 000 personnes dont 25 délégations étrangères. Mais avant et pendant, des manifestations sont aussi prévues dans le Pays basque. Tour d'horizon de ce qui vous attend.

Zones de protection, restrictions de circulation sur terre comme en mer, transports perturbés... Biarritz sera sous haute protection avant et pendant le sommet du G7, du 24 au 26 août. Des manifestations et des rassemblements anti-G7 sont également prévus.

Un contre-sommet et des rassemblements à l'occasion du G7 à Biarritz du 24 au 26 août

Un contre-sommet...

Les militants altermondialistes organisent un contre-sommet à Hendaye et Irun, ils attendent 2.000 participants logés sur le domaine Bordaberry à Urrugne. Le sommet "Alternatives G7" du 19 au 23 août se veut pacifique et non-violent. L'objectif est de pouvoir manifester son mécontentement avec un village alternatif et une manifestation pacifique à Hendaye le jour d'ouverture du sommet, le 24 août. et le lendemain dimanche près de Biarritz . "On a un sevrice de médiation, on a mis en place tous les éléments pour pouvoir désescalader toute situation de tensionLe sommet du G7 réunit les sept puissances économiques de la planète : la France, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni.

Aurélie Trouvé (ATTAC): "Le 24 août sera le point d'orgue avec une manifestation déterminée mais pacifique" Copier

... Et une longue liste de rassemblements

Le samedi 24 août, une manifestation aura lieu à Hendaye. Deux cortèges partiront de Béhobie et de Hendaye-plage pour une jonction au Pont Saint-Jacques.

Sept rassemblements le dimanche 25 août, de 12h à 16h :

Biarritz, au rond-point Cité de l'Océan

Bidart, au rond-point Barroilhet (sortie de l'autoroute)

Anglet, au rond-point de Maignon

Anglet, devant la mairie

Anglet, place des cinq cantons

Anglet, sur la plage de la Chambre d'amour

Bayonne, devant la mairie

Enfin, des débats et conférence auront lieu à Ficoba à Irun, les 21, 22 et 23 août.