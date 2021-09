Prix du gaz, assurance chômage, Smic, prévention du suicide : ce qui change le 1er octobre

Entrée en vigueur partielle de la réforme de l'assurance chômage, nouvelle hausse des tarifs du gaz, augmentation automatique du Smic, fin du fonds de solidarité etc. De nombreux changements entrent en vigueur ce 1er octobre 2021. France Bleu fait le point.

Ce 1er octobre, de nombreux changements ayant des conséquences sur votre vie quotidienne entrent en vigueur. Nouvelle hausse des tarifs réglementés du gaz, augmentation automatique du Smic, entrée en vigueur partielle de la réforme de l'assurance chômage, lancement d'un numéro national de prévention du suicide etc. France Bleu fait le point.

Nouvelle hausse des tarifs du gaz

Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont une nouvelle fois bondir, de 12,6% TTC au 1er octobre, dans le sillage de la hausse des cours sur le marché. Hors taxe, la hausse est de 13,9% et, dans le détail, de 4,5% pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson, de 9,1% pour ceux qui ont un double usage (cuisson et eau chaude), et de 14,3% pour les foyers qui se chauffent au gaz, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Ces tarifs réglementés, actualisés mensuellement, ont connu une série de fortes hausses. Au 1er septembre, ils avaient augmenté de 8,7%, après plus de 5% en août et près de 10% en juillet.

Cette hausse s'explique en partie par la reprise économique post-Covid. La faiblesse des stocks, une forte demande du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie et l'incapacité de la Norvège et de la Russie d'augmenter leurs livraisons ont aussi des conséquences sur les tarifs. Les tarifs réglementés sont appliqués à environ trois millions de foyers, pour l'essentiel par Engie qui en détient le monopole sur la plus grande partie du territoire.

Tarifs réglementés du gaz : hausse de 13,9% le 1er octobre © Visactu

Entrée en vigueur partielle de la réforme de l'assurance chômage

La principale mesure de la réforme de l'assurance-chômage, à savoir le nouveau mode calcul de l'allocation, entre en vigueur ce 1er octobre. Le salaire journalier de référence (et par extension le montant de l'allocation quotidienne), sera calculé en additionnant les revenus perçus sur une période de vingt-quatre mois précédant l’inscription à Pôle emploi. Au lieu d'être divisé par le nombre de jours travaillés comme auparavant, ce revenu moyen mensuel prendra également en compte les périodes d’inactivité. Le reste de la réforme doit être progressivement appliqué à compter du 1er décembre.

Mi-septembre, les syndicats CFDT, CGT et Force ouvrière avaient annoncé leur intention de déposer un nouveau recours contre cette réforme controversée.

Augmentation automatique du Smic

Les salariés rémunérés au Smic toucheront près de 35 euros brut de plus à compter de ce 1er octobre. Cette revalorisation mécanique de 2,2% est due à l'inflation. Le Smic va être porté à 1.589,47 euros, le Smic horaire brut devant passer de 10,25 à 10,48 euros. Un peu plus de deux millions de salariés sont concernés. Cela fait dix ans qu'une telle hausse en cours d'année liée à l'évolution des prix n'avait pas été décidée.

Revalorisations du Smic jusqu'au 1er janvier 2021. © Visactu

L'indice minimum de traitement des agents publics doit en outre être rehaussé ce 1er octobre pour atteindre le niveau du Smic. Désormais, "un agent de catégorie C dans cette situation touchera 37 euros de traitement supplémentaire par mois", a détaillé le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques dans un communiqué.

Revalorisation des salaires pour certains soignants et aides à domicile

Plus de 500.000 agents de la fonction publique hospitalière vont bénéficier d'une revalorisation de leurs grilles de salaires, dans le cadre du Ségur de la santé : infirmières, aides-soignantes, cadres de santé, auxiliaires de puériculture, manipulateurs radio, masseurs-kinés... Par ailleurs, l'augmentation générale de 183 euros net par mois sera élargie à 18.500 autres soignants du secteur social et médico-social, relevant de la fonction publique mais dont les structures ne sont pas rattachées à un hôpital ou un Ehpad.

En outre, 209.000 aides à domicile du secteur associatif intervenant chez les personnes âgées et handicapées bénéficient d'une hausse salariale de 13% à 15%. En revanche les 160.000 employés du privé en sont privés, ce qui fait craindre un départ massif de ces salariés. Ce coup de pouce salarial ne va pas entraîner d'augmentation du reste à charge pour les usagers en situation de handicap ou âgés, car il sera pris en charge par les départements, compensés partiellement par l'État.

Légère hausse des APL

Les aides personnalisées au logement (APL) vont augmenter de 0,42%, ce qui correspond à la hausse moyenne des loyers, selon l'Insee. Cette hausse intervient après un gel de la revalorisation en 2018 et à une désindexation des APL sur l'indice de référence des loyers inscrite dans les budgets 2019 et 2020.

Prise en charge des "coûts fixes" pour les secteurs toujours pénalisés par la crise sanitaire

Le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement en mars 2020 pour soutenir les entreprises pénalisées par la crise sanitaire est supprimé ce 30 septembre, sauf en Outre-mer où la situation impose encore des restrictions très strictes. Plus de deux millions d'entreprises en ont bénéficié selon l'exécutif. Il est remplacé par un dispositif de prise en charge des "coûts fixes" ciblé sur les secteurs dont l'activité reste encore pénalisée par les restrictions sanitaires.

Le pass sanitaire obligatoire pour les ados

Depuis le 30 septembre les mineurs âgés d'au moins 12 ans et deux mois doivent présenter un pass sanitaire valide pour accéder aux lieux où il est exigé (train, cinéma, piscine...).

Autre évolution en ce mois d'octobre, le vaccin Pfizer contre le Covid-19 va pouvoir être commandé directement par les soignants libéraux : médecins, pharmaciens, sages-femmes et infirmiers libéraux.

Mise en service du nouveau numéro national de prévention du suicide

Promis en juillet 2020 dans le cadre du "Ségur de la santé", un nouveau numéro national de prévention du suicide, le 31 14, gratuit et accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, est lancé ce 1er octobre. "Ce numéro permettra d'apporter une réponse immédiate aux personnes en détresse psychique et à risque suicidaire", a promis le ministre de la Santé Olivier Véran en ouverture des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. "C'est un service complémentaire à celui qu'on apporte", a commenté sur franceinfo Alain Mathiot, président de SOS Amitié France.

Prévention du suicide : un numéro d'aide lancé ce 1er octobre 2021 © Visactu

Entrée en vigueur d'un recours judiciaire pour les détenus

À partir de ce 1er octobre, les détenus qui le souhaitent auront la possibilité de dénoncer leurs conditions de détention s'ils les jugent indignes via un recours judiciaire.

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui s'est réuni du 14 au 16 septembre, avait exigé de la France qu'elle améliore la répartition des détenus dans ses prisons et qu'elle établisse une stratégie pour réduire le taux d'occupation des établissements pénitentiaires. Au 1er août, 68.301 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises selon les données statistiques du ministère de la Justice.

"Sorties sèches" pour les jeunes accueillis par l'Aide sociale à l'enfance

En vigueur depuis mars 2020 en raison de la crise Covid, l'interdiction des "sorties sèches" des jeunes majeurs accueillis dans les foyers de l'Aide sociale à l'enfance arrive à échéance. "Des jeunes pourront ainsi être remis à la rue sans accompagnement particulier", s'est notamment émue la députée MoDem Perrine Goulet. "Le gouvernement ne les laissera pas sans réponse", lui a répondu la ministre déléguée Brigitte Bourguignon. Les jeunes de l'ASE "bénéficieront du dispositif 1 jeune, 1 solution" favorisant l'accès à l'emploi. Et d'ici l'entrée en vigueur de la "systématisation de la garantie jeunes" pour les sortants de l'ASE, l'État compensera les dépenses engagées par les départements "pour accompagner les jeunes sans solution", a-t-elle promis.

Titres de séjour obligatoires pour les ressortissants britanniques

Désormais, tous les ressortissants britanniques et les membres de leur famille de plus de 18 ans souhaitant s’installer en France pour un séjour de plus de trois mois doivent détenir un titre de séjour. Les mineurs (âgés de moins de 18 ans) sont exemptés de cette obligation à moins qu’ils aient besoin d’un titre de séjour pour travailler ou qu’ils atteignent l’âge de 18 ans avant la date limite de demande de titre de séjour.

De leur côté, les voyageurs français et européens ressortissants devront disposer d'un passeport valide pour entrer au Royaume-Uni. Seuls les résidents qui se sont vu accorder un statut temporaire (pre-settled) pourront continuer à utiliser une carte d'identité jusqu'en 2025. De nombreux pêcheurs français risquent de ne plus avoir accès aux eaux des îles anglo-normandes, des dizaines de licences provisoires expirant le 30 septembre au soir. La situation est particulièrement tendue autour de Jersey, à quelques encablures des côtes normandes, où les pêcheurs français avaient déjà organisé un blocus du port en mai.

Expérimentation de la carte vitale dématérialisée dans 10 départements

À compter de ce 1er octobre, les habitants de 10 départements (dont la Sarthe) peuvent bénéficier d'une carte vitale dématérialisée à la place de leur carte vitale classique. Un dispositif test qui a pour objectif de simplifier les démarches et éviter les fraudes sociales.

Les volontaires pourront télécharger l'application appelée "ApCV" sur leur smartphone. Une fois le numéro de sécurité sociale, une capture vidéo de la carte d’identité et un selfie vidéo envoyés et validés, la carte vitale dématérialisée est activée. Il suffit ensuite de présenter son smartphone avec l'application ouverte et de l'appliquer sur le lecteur.

Les terrasses éphémères de nouveau payantes à Paris

Autorisées et gratuites depuis le mois de mars 2020 pour les restaurateurs et les bars, les terrasses éphémères installées dans la capitale redeviennent payantes à compter de ce 1er octobre. Ces terrasses estivales seront autorisées du 15 mars au 15 octobre tous les étés avec une fermeture à 22h00.