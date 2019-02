INFOGRAPHIE - Prix du tabac, permis deux-roues, préservatifs remboursés : ce qui change ce 1er mars 2019

Plusieurs mesures légales ou réglementaires entrent en vigueur ce vendredi 1er mars et certaines vont directement impacter la vie quotidienne. France Bleu fait le point.

Hausse du prix du tabac

Le prix du paquet de cigarettes augmente de 0,50 € en moyenne. À titre d'exemple, le paquet de Gitanes passe à 9,90€, le paquet de Davidoff 120 Bleu à 8,80€, celui de Gauloises blondes à 8,50 € et celui de Lucky Strike Bleu coûte désormais 8,20 €.

L'objectif du gouvernement est d’arriver à un prix moyen de 10 € en 2020. Rejetée par les buralistes et les industriels du tabac, la politique de hausse des prix est soutenue par des médecins et associations qui dénoncent les milliers de morts causés chaque année par la cigarette. Responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires, le tabac tue quelque 75.000 Français par an.

Égalité salariale hommes-femmes : un index pour les grandes entreprises

À partir de ce 1er mars, les entreprises de plus de 1.000 salariés sont tenues de publier un index de l’égalité salariale hommes-femmes. L'idée est de mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes afin de réduire les écarts injustifiés qui perdurent. Les entreprises auront trois ans pour se mettre en conformité, sous peine de sanctions financières.

Avec les partenaires sociaux, pleinement mobilisée pour que soit enfin appliqué le principe "à travail égal, salaire égal". Dès 2019, les entreprises devront se saisir de l'index égalité femmes-hommes. Fière que la France innove en se dotant d'une obligation de résultat #EgalPropic.twitter.com/RNO7nMV4Kv — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) November 22, 2018

Le permis deux-roues évolue

La formation obligatoire pour conduire des cyclomoteurs légers (50 cm3 ou moins) et des voiturettes sans permis évolue : sa durée passe à 8h au lieu de 7h, réparties sur deux demi-journées. La huitième heure porte sur la sensibilisation aux risques routiers. Pour les mineurs, la présence d’au moins un des parents ou tuteur légal est requise. L'objectif est en effet de mieux former les jeunes adolescents. L’équipement standard du motard devient obligatoire pendant la formation.

Parkings relais gratuits en Île-de-France

Les parkings-relais en dehors de Paris deviennent gratuits. 18.000 places de parking sécurisées près des gares en Île-de-France sont concernées par la mesure. Certains usagers vont ainsi économiser jusqu'à 500 euros par an. Ces parkings relais permettent aux Franciliens de prendre plus facilement les transports.

L’éco-prêt à taux zéro simplifié

Lancé en 2009 pour inciter les Français à entreprendre des travaux d'économie d’énergie dans leurs logements, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est simplifié à compter de ce 1er mars.

Jusqu’à présent, pour en bénéficier, il fallait s’engager sur un "bouquet de travaux", constitué de la combinaison d’au moins deux des catégories suivantes : isolation de la toiture, isolation des murs, isolation des portes et des fenêtres donnant sur l’extérieur, installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire, installation d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.

Désormais, une seule de ces opérations suffit à être éligible à l’éco PTZ. Ce prêt sera également ouvert à tous les logements achevés depuis plus deux ans à partir de cet été.

Préservatifs remboursés par la Sécu

Les préservatifs masculins de la marque "Sortez couverts", prescrits par un médecin, sont remboursés à 60% par l’Assurance maladie. Seuls ceux de la marque "Eden" étaient remboursés jusqu'à maintenant. Ils sont vendus 2€ la boîte de 12 préservatifs.

Le "French tech visa " étendu

Le "French tech visa" est étendu à toutes les entreprises innovantes et ne concerne plus seulement les entreprises du numérique.

Nouvelle gouvernance du sport

L’Agence nationale du sport, promise par l'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, est officiellement lancée. Cette nouvelle institution a deux objectifs principaux : doubler le nombre de médailles aux JO 2024 à Paris, et arriver à ce que plus de trois millions d’habitants supplémentaires s'inscrivent à une activité physique et sportive d’ici 2022.

Élections européennes

Dernière ligne droite pour s'inscrire sur les listes électorales en vue des élections européennes de mai prochain. Vous avez jusqu'au 31 mars 2019.