INFOGRAPHIE - Joséphine Baker, sixième femme à rentrer au Panthéon : qui sont les autres ?

“Aux Grands hommes, la patrie reconnaissante.” La phrase est écrite sur le fronton du Panthéon. À l’intérieur, plus de 80 hommes sont célébrés. Et seulement cinq femmes, bientôt six, si on compte Joséphine Baker, qui y entre le 30 novembre 2021. Le bâtiment accueillera un cénotaphe (c'est-à-dire un tombeau vide) signalé par une plaque, mais le corps de la franco-américaine restera enterré à Monaco. La chanteuse, résistante, militante pour les droits civiques aux Etats-Unis, mère d'une tribu arc-en-ciel implantée en Dordogne va rejoindre cinq femmes d'exception. Ce n'est que très récemment que des femmes sont réellement entrées dans ce lieu qui accueille, depuis la Révolution française, des grands personnages ayant marqué l'histoire.

Seulement cinq femmes au Panthéon. © Visactu

1907 – Sophie Berthelot

Elle représente une exception, presque un accident. Car la première femme à rentrer au Panthéon est une “femme de”, mère de six enfants. La femme de Marcellin Berthelot. Elle est morte quelques heures avant son mari. Et le chimiste et homme politique avait expressément demandé à ne pas être séparé de sa femme, Sophie. Aristide Briand, alors ministre, dira d'elle au moment des funérailles nationales : "Mme Berthelot avait toutes les qualités rares qui permettent à une femme belle, gracieuse, douce, aimable et cultivée d'être associée aux préoccupations, aux rêves et aux travaux d'un homme de génie."

1995 – Marie Curie

Polonaise, naturalisée française après son mariage, c'est la première femme à réellement rentrer chez les “Grands hommes”, pour son oeuvre. 60 ans après sa mort, François Mitterrand décide de transférer ses cendres, et ceux de son mari, Pierre, tous deux Prix Nobel physique (1903) et de chimie (1911). C'est également la première femme à recevoir un prix Nobel, la seule encore à ce jour à en avoir décroché deux. Le premier, elle le partage avec son mari et Henri Becquerel pour leurs travaux sur les radiations. Le deuxième, elle le reçoit pour ses recherches sur le polonium et le radium.

2015 – Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz

Les deux femmes ont des profils assez proches et elles étaient amies, elles se sont rencontrées au camp de Ravensbrück, durant la Seconde Guerre Mondiale. Toutes deux ont été déportées car elles étaient résistantes. Germaine Tillon est ethnologue, et a notamment travaillé sur l'Algérie et la région de l'Aurès, dans les années 30, avant de s'engager dans la résistance. "Au terme de mon parcours je me rends compte combien l'homme est fragile et malléable. Rien n'est jamais acquis. Notre devoir de vigilance doit être absolu. Le mal peut revenir à tout moment, il couve partout et nous devons agir au moment où il est encore temps d'empêcher le pire", dit-elle, un peu avant de mourir, redoutant un retour du nazisme.

Geneviève de Gaulle-Anthonioz est la nièce du Général de Gaulle. Etudiante puis résistante, elle s'engagera à son retour des camps dans la lutte contre la pauvreté. Elle a notamment été présidente de l'antenne française d'ATD Quart monde de 1964 à 1998. En 2015, ce sont des cercueils vides, contenant seulement un peu de terre prélevées autour de leur tombe, qui entrent au Panthéon. Lors de cette cérémonie, présidée par François Hollande, deux autres résistants seront également panthéonisés, Jean Zay et Pierre Brossolette.

2018 - Simone Veil

Le 1er juillet 2018, les cercueils de Simone Veil de son mari font leur entrée dans le sanctuaire du 6e arrondissement. Née Simone Jacob, elle est déportée pendant la Seconde Guerre Mondiale à l'âge de 16 ans dans le camp d'Auschwitz. Rescapée, elle se lance dans des études de droit et de sciences politiques, rentre dans la magistrature et devient ministre de la santé de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Elle donne son nom à la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Européenne convaincue, et chantre de la réconciliation franco-allemande, elle sera également présidente du Parlement européen.

