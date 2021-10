INFOGRAPHIE - Le prix du fioul domestique s'envole

Pour la première fois depuis octobre 2018, le prix du litre du fioul domestique est repassé au-dessus de la barre symbolique de 1 euro. Cela n'est arrivé qu'à quatre reprises depuis 2008. Entre le 6 novembre 2020 et la semaine dernière, le prix du litre de fioul domestique a grimpé de 47,5%, une bien mauvaise nouvelle pour ceux qui se chauffent au fioul et qui ont attendu pour remplir leur cuve, et ce alors que les prix des carburants, du gaz et de l'électricité connaissent de fortes hausses.

La semaine du 8 octobre 2021, le litre de fioul domestique coûtait en moyenne 1,0144 euro TTC pour une commande comprise entre 2000 et 4999 litres. Le litre de fioul ne valait que 0,6877 euro la semaine du 6 novembre 2020 et il faut remonter à la semaine du 19 octobre 2018 pour voir le prix du litre au-dessus de 1 euro.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger s'est dit vendredi favorable à un chèque carburant "de façon ponctuelle" pour atténuer la hausse des prix, mais a aussi demandé vendredi aux entreprises de "jouer le jeu" à travers les négociations salariales.

L'exécutif, qui a déjà promis de lisser les tarifs du gaz et de l'électricité jusqu'au printemps, prépare une "action de court terme" sur le sujet des carburants afin de "ne laisser personne dans le désarroi", a indiqué jeudi le président Macron.