INFOGRAPHIE - Nuits des étoiles 2021 : que regarder dans le ciel (si la météo le permet) ?

Du 6 au 8 août 2021, à l'occasion de la trentième édition des Nuits des étoiles, l’Association Française d’Astronomie proposent à tous les curieux de lever le nez pour guetter les étoiles filantes dans le ciel estival, avec des manifestations proposées partout en France animées par des équipes d’astronomes bénévoles.

La période est idéale pour l'observation des astres, entre les températures nocturnes douces et une bonne conjonction astronomique. "Grâce à l’absence de lune ce week-end du 8 août, dès la nuit tombée les constellations du triangle d’été – la Lyre, le Cygne et l’Aigle – permettent de s’orienter facilement et de suivre le poudroiement de la Voie Lactée du nord au sud, depuis Cassiopée et Persée, jusqu’au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique", peut-on lire sur le site de l’Association Française d’Astronomie.

"Entre la fin juillet et la première quinzaine d'août, il y a la grande pluie d'étoiles filantes des Perséides", explique Clément Plantureux, membre de l’Association Française d’Astronomie et co-organisateur des Nuits des étoiles. "C'est toujours un phénomène extraordinaire à observer, on a besoin de rien à part de ses yeux."

D'après Clément Plantureux, trois planètes vont "pointer le bout de leur nez" ce vendredi soir. "Il y a Vénus qui va se coucher un tout petit peu après le soleil. Exactement au moment où le soleil se couche, il y a Saturne qui va se lever avec Jupiter, au sud-est. Et là, on va pouvoir les observer tout au long de la nuit", développe-t-il.

Le risque météo

Les nuages peuvent éventuellement gâcher le spectacle. "C'est toujours très compliqué de faire des observations astronomiques avec les nuages, reconnaît Clément Plantureux. Mais il ne faut pas se décourager !"

"Il y a des fenêtres qui vont se créer pour observer, au moins quelques minutes. Il suffit que le ciel se découvre l'espace d'un instant et on peut voir les planètes, les constellations, les étoiles, et quelques étoiles filantes si on a de la chance", conclut-il.