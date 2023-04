INFOGRAPHIE - Pollens : les deux tiers du pays en risque allergique élevé

Le risque d'allergies aux pollens atteint le niveau élevé sur 61 des départements français, indique ce vendredi le Réseau national de surveillance aérobiologique. Les pollens de bouleau et de charme sont notamment en cause, ou encore de frêne, cyprès, platane, chêne et pariétaires.

Les pollens se bouleau sont notamment en cause. © Maxppp - Thierry GACHON Vous avez prévu un week-end de Pâques ensoleillé à la campagne ? Calvaire en vue pour les allergiques ! Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique, les deux tiers des départements français sont en risque allergique élevé aux pollens. ⓘ Publicité Les pollens de bouleau seront présents "sur un grand quart nord-est" avec un risque élevé et avec un risque faible à moyen sur le reste du pays. Les pollens de charme et les pollens de frêne "sont très abondants dans l'air" avec un risque d'allergie qui évoluera entre le niveau faible et le niveau élevé selon les départements. Les pollens de platane ont gagné tout le territoire avec un risque d'allergie qui ne dépassera cependant pas le niveau moyen. Cependant, dans le sud du pays, le "cocktail des pollens" de cyprès, platane, chêne et pariétaires fait monter le risque d'allergie global au niveau élevé. Les pollens de saule, peuplier, chêne et graminées sont présents d'ouest en est avec un risque d'allergie faible à moyen. Pollens : risque élevé d'allergie en ce week-end de Pâques. © Visactu