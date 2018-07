Ce 1er août, comme chaque début de mois, de nouveaux tarifs, de nouvelles réglementations, lois, dispositions entrent en vigueur. Voici ce qu'il faut retenir des principaux changements à venir.

Tout ce qui change au 1er août 2018 © Visactu

Maladie d’Alzheimer, la fin du remboursement de quatre médicaments

L’Assurance maladie ne remboursera plus certains médicaments, contre la maladie d'Alzheimer, à l’efficacité faible. A savoir l'Aricept, l'Ebixa, l'Exelon, le Reminyl, mais aussi leurs génériques.

Reconduction de l’encadrement des loyers dans 28 "zones tendues"

Ce mercredi marque également la reconduction de l'encadrement des loyers dans 28 "zones tendues".

Il s'agit d'une liste de 1.149 communes qui sont situées dans les 28 principales agglomérations de métropole (Bordeaux, Grenoble, La Rochelle, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Montpellier, Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Toulon, Annecy, Ajaccio, Bastia, Bayonne, Meaux, Menton, Saint-Nazaire, Sète, Thonon-les-Bains, Arles, Beauvais, Biarritz, Fréjus, Annemasse, Arcachon) dans lesquelles le marché est tendu et où l'offre de logements répond difficilement à la demande.

En déterminant le périmètre des villes concernées, l'objectif est d'y limiter l'augmentation des loyers.

Dans ces "zones tendues" la hausse de loyer n'est possible qu'en cas de nouveau bail, et elle est limitée à la variation de l’indice de référence des loyers, et seulement si le loyer est largement inférieur à la moyenne du marché ou bien qu'après des travaux aient été réalisés dans le logement.

Hausse des tarifs réglementés du gaz

Les tarifs réglementés du gaz seront en légère hausse (0,2% en moyenne) au 1er août. Dans le détail, la hausse sera de 0,1% pour le gaz pour la cuisson, de 0,1% également pour une double utilisation cuisson et eau chaud et enfin de 0,2% pour le chauffage.

Baisse des tarifs réglementés de l’électricité

Les tarifs réglementés de l'électricité devraient baisser de 0,5% pour les particuliers, selon la recommandation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Nouveau décret sur les armes pour les chasseurs

Ce mercredi marque aussi la disparition de la catégorie D1 soumise à enregistrement. Les armes concernées par cette catégorie (les fusils de chasse à 1 coup par canon lisse, les armes à impulsion électrique ainsi que les bombes aérosols lacrymogènes) passent en catégorie C, soumise à déclaration.

Les fusils à pompe à canon rayé dont la longueur est inférieure à 80 cm ou dont le canon est inférieur à 60 cm passent en catégorie B et ne pourront plus être utilisés par les chasseurs.

Seules les armes neuves ou d’occasion vendues par un professionnel (armurier ou courtier) peuvent être livrées au domicile de l’acquéreur.

Garde d’enfants à domicile

Le salaire minimum des nounous passera de 9,98€ brut par heure à 10,21€ dès ce 1er août.

Infirmières libérales

Les infirmières verront une revalorisation de la majoration dite "dimanche et jours fériés" qui passera de 8€ à 8,50€.