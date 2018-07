Ce vendredi 6 juillet au soir marque le début des vacances scolaires. Pour partir en vacances le plus sereinement possible, assurez-vous que votre véhicule a bien été révisé dans les mois précédents par un garagiste. Un contrôle technique doit être effectué idéalement une fois par an, et au moins une fois tous les deux ans.

Les conseils pour prendre la route sereinement © Visactu -

Préparez au mieux la voiture

Il s’agit ensuite de préparer votre voiture au mieux. Pensez à vérifier l’usure des pneus, leur pression. Contrôlez également les niveaux d’huile du moteur, mais aussi du liquide de freins et de refroidissement, ainsi que du liquide lave-glace.

Lorsque tous vos bagages sont prêts, maillots et serviettes bien pliées, pensez à bien agencer dans la voiture vos valises et autres parasols. Il est conseillé de ne pas mettre de bagage sur la plage arrière, seulement aux pieds des passagers.

Une remorque ou un porte-vélo peuvent être utiles si le coffre vous semble trop chargé. Attention : votre plaque d’immatriculation doit toujours rester visible. De plus, la quantité de bagages dans votre véhicule est limitée au poids total en charge (PTAC), indiqué dans la rubrique F2 de votre carte grise.

Des mesures de sécurités indispensables

Le gilet fluorescent à bandes réfléchissantes, ainsi qu’un triangle de pré-signalisation doivent obligatoirement être accessibles dans votre véhicule. Enfin, assurez-vous que le siège auto de votre enfant est bien adapté à sa taille et à son poids.

Pour profiter pleinement de la route des vacances, une pause toutes les deux heures est vivement conseillée, même pour les conducteurs les plus avertis. Quant à la ceinture de sécurité, elle est obligatoire à l'avant comme à l'arrière.