INFOGRAPHIES - Dans le Grand Est, les aires urbaines les plus peuplées gagnent des habitants

L'Insee publie ce mercredi le recensement des populations pour 2019, par communes, départements et régions, et leur évolution depuis 2013. Le Grand Est compte plus de 5,5 millions d'habitants. Ce nombre est stable. C'est dans les très grands pôles urbains que la population augmente.

En 2019, selon le recensement de l'Insee, publié ce mercredi, le Grand Est comptait 5.556.219 habitants. Ce nombre est stable, par rapport à 2013, date de référence proposé par l'Institut national de la statistique. Le Grand Est représente 8,3% de la population française.

Trois départements gagnent des habitants

Le Bas-Rhin (+0,5%), le Haut-Rhin et l'Aube (+0,2%) sont les trois seuls départements à gagner des habitants. Le Bas-Rhin est d'ailleurs le plus peuplé des dix départements de la région. Ce qui porte ce mouvement, selon l'Insee, c'est l'excédent migratoire : autrement l'attractivité du territoire pour de nouveaux habitants, mais aussi l'excédent naturel, c'est-à-dire des naissances supérieures aux décès.

Dans les départements qui perdent de la population, le phénomène s'explique surtout par un déficit migratoire, donc un manque d'attractivité. C'est le cas de la Meuse, des Ardennes, de la Haute-Marne et, dans une moindre mesure, des Vosges.

Seules les grandes aires urbaines gagnent des habitants

En 2019, selon l'Insee, 1.192.545 personnes résident dans une aire d’attraction de 700 000 habitants ou plus dans le Grand Est : c'est l'aire d'attraction de Strasbourg, mais aussi les parties françaises des aires de Luxembourg et Sarrebruck. Ces secteurs cumulent attractivité et dynamisme démographique et leur population s'accroit.

En revanche, dans les aires urbaines inférieures à 200.000 habitants, "la perte de population s'accélère entre 2013 et 2019", sous l'effet des déficit migratoire et démographique.

A noter que le Grand Est est la région de France qui compte le plus de communes : 5.151, soit 14,7% de l'ensemble du territoire national.