Information France Bleu - Les anciens salariés de la SMN opposés au projet d'Hommage aux Héros à Colombelles

Ils sont très inquiets : les membres de la Société Métallurgique de Normandie ne veulent pas voir s'installer le projet d'hommage aux héros à Colombelles. Ce spectacle mémoriel, consacré à la bataille de Normandie devait initialement être mis en place à Carentan les Marais, dans la Manche , mais a finalement été délocalisé, car décrié par des associations environnementales, et des vétérans, qui reprochent son approche de l'histoire.

Un projet qui "vole" la vedette aux friches de la SMN

La cause du problème : l'installation probable du projet sur les friches de la Société Métallurgique de Normandie, actuellement laissées à l'abandon. Un site fermé depuis presque 30 ans , avec une très forte histoire, ce qui inquiète Gérard Prokop, le président de l'association : "Ce projet semble voler la vedette aux friches de la SMN, à l'avenir du réfrigérant sur le site, comme si le site était devenu un plan B du projet."

"Les anciens ouvriers ont aussi leur mot à dire"

Autre point de discorde : la communication. L'association regrette de ne pas avoir eu plus de discussions avec les anciens ouvriers du site, et les habitants de la commune : ".Je ne suis pas sûr que ce projet convienne à ceux qui y ont travaillé, ont donné leurs corps et leurs âmes pour ce site. Il faudrait qu'ils aient aussi leur mot à dire", poursuit le président. Il attend par ailleurs plus de communication de la part de Normandie Aménagement qui avait la vocation de réaménager le site. Avant de conclure "Il faudra oublier le nom d'hommage aux héros."