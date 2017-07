Information France Bleu : nouvel épisode dans le projet de complexe aqualudique à Reims

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a une nouvelle fois examiné le dossier du projet rémois de construction du complexe aqualudique ce mardi 4 juillet ou plutôt les conséquences d'un coup d' arrêt.

Pour cette nouvelle audience devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il s' agissait de statuer sur les conséquences du jugement de juillet dernier qui déclarait illégal l'exercice du droit de priorité exercé en mars 2015 par la ville de Reims pour acheter le terrain Sernam. Dans son jugement, le tribunal administratif expliquait que la ville avait délégué cette compétence à l' agglomération et c'est donc elle qui aurait du exercer son droit de préemption. Convention irrégulière mais pas fin de l'histoire. Encore fallait-il évaluer l'atteinte à l'intérêt général avant de faire droit ou pas aux demandes du promoteur évincé, la SARL Reims République Développement qui avait signé avec la SNCF, une promesse de vente du terrain Sernam le 23 avril 2014. C'était trois semaines après l' élection d' Arnaud Robinet à la mairie de Reims, mauvais calendrier.

Des milliers de documents remis au tribunal

Entre les deux audiences -de juillet 2016 et juillet 2017- la ville de Reims a versé au dossier 10 000 pages , 318 documents pour démonter que le projet de centre aqualudique est " le projet de la mandature " et qu' y mettre un terme serait une atteinte excessive à intérêt général . Des pièces dont la SARL Reims République développement n' a pas eu connaissance et son avocate maitre Hicter s'est bien chargée de le rappeler au tribunal. Elle qui a demandé la rétrocession du terrain pour éteindre tout litige.

A l' audience , le rapporteur public a maintenu et confirmé l' illégalité de l'exercice du droit de priorité mais reconnu que l'arrêt du projet pouvait porter un coup particulièrement important à l'intérêt général . Ne pas rajouter du préjudice au préjudice. En clair, le tribunal pourrait décider que Reims reste "propriétaire" du terrain , malgré le caractère illégal de la convention qui a concrétisé l' achat. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne devrait trancher début août , à moins qu'il ne reporte sa décision, le temps pour la SARL Reims République Développement de prendre connaissance des milliers de pièces remises par la ville de Reims.

atteinte importante au projet d'intérêt général

Un calendrier qui pourrait mettre fin aux discussions engagées entre les parties pour finaliser un protocole d' accord. On rappelle que la première ébauche a été invalidée par le tribunal administratif - dans un jugement daté du 9 mai 2017-

On le voit, le dossier est compliqué et le litige loin d'être vidé. Si le tribunal suit les conclusions du rapporteur public, le promoteur immobilier évincé pourrait pointer la responsabilité de la ville de Reims et faire valoir son préjudice . Pour autant, la question de la propriété du terrain restera entière. L'agglomération - le Grand Reims - pourrait décider de le racheter à la ville ( 20 millions d 'euros). C'est une option et une régularisation possible mais elle déborde sur le terrain politique. la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin devra alors convaincre les élus de l'agglo.