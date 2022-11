Dijon - Tour de France, infrastructures, JO 2024 : François Rebsamen fait le point sur les projets sportifs

Maire de Dijon et grand amateur de sport. Jeudi 3 novembre 2022, celui qui est aussi président de la Métropole, François Rebsamen, était l'invité de 100% Sport sur France Bleu Bourgogne. Après avoir analysé la mauvaise passe du DFCO en Ligue 2 - "C'est une catastrophe, c'est même une honte" - François Rebsamen est revenu sur les projets sportifs en cours à Dijon. Dans le budget 2022 , près de 6,5 millions d'euros sont consacrés aux "investissements divers sur le patrimoine sportif". Au menu : le projet de la nouvelle salle pour la JDA, la rénovation des infrastructures existantes comme Bourillot ou la patinoire Trimolet, mais aussi l'accueil d'une délégation pour les JO 2024 et une candidature pour le Tour de France.

Football - Le terrain annexe au Parc des sports, "pas le moment de lancer un nouvel appel d'offre"

Dans l'enceinte du Parc des sports de Dijon, en face au Stade Gaston-Gérard, un terrain annexe a été commencé, mais pas terminé. Il devait accueillir les matchs des féminines et de la formation du DFCO, mais ne dispose pas, pour l'instant, d'une tribune. "C'est décalé, l'appel d'offre a été déclaré infructueux. Les travaux seront décalés pour cette nouvelle tribune", annonçait sur France Bleu le président Olivier Delcourt en janvier 2022.

Dix mois plus tard, la situation ne semble pas avoir évoluée. "Les surcoûts étaient trop importants. Nous avons décidé, d'un commun accord avec le président du DFCO, Olivier Delcourt, que les féminines pourraient jouer, s'il y a des matchs exceptionnels, à Gaston-Gérard. Et sinon, puisque tout est aménagé là-bas, sur le terrain de Saint-Apollinaire", indique ce jeudi François Rebsamen.

Une situation bloquée, qui ne risque pas de se décanter dans les mois à venir. "Les appels d'offres, ça doit être pire encore qu'avant, la preuve il y a une dérive aussi importante sur la base nautique. Il parait que c'est la guerre en Ukraine qui est responsable de tout, mais ce que je sais, c'est que les prix explosent en ce moment. Ce n'est sûrement pas le moment de lancer un nouvel appel d'offre. On le relancera le moment venu", précise le maire. Il se dit d'ailleurs favorable à une tribune de 1000 places : "Il y a eu des débats sur la taille de la tribune, moi je ne veux pas qu'on fasse des choses déraisonnables. 1000 places ça me va. S'il y a du monde, il y a un stade à côté".

Football - Pas de rénovation de la tribune Doras au Stade Gaston-Gérard

Depuis 2007, le Stade Gaston-Gérard a fait peau neuve. Trois tribunes sur quatre ont connu des travaux de rénovation et/ou de construction. Ce qui n'est pas le cas de la quatrième, la tribune Ouest (Doras) ... et ce n'est pas à l'ordre du jour.

"Il faut déjà que le club remonte en Ligue 1. Pour le moment ce n'est pas la peine d'investir. D'abord, il n'y en a pas besoin, il n'y a pas assez de spectateurs, tempère François Rebsamen. Le stade a été bien conçu par Olivier Delcourt, avec les services de la Métropole, pour qu'il soit rentable. Il y avait un taux de remplissage fort bon quand on était en Ligue 1, mais là franchement, il y a de moins en moins de monde ... Dijon, il y a beaucoup de spectateurs, mais quand on gagne".

JDA Dijon : "on discute même de la vente éventuelle du Palais des sports"

Aujourd'hui, le Palais des sports Jean-Michel-Geoffroy est partagé entre trois équipes professionnelles. La JDA Dijon Basket, la JDA Dijon Handball et le DMH. Avant la crise du Covid-19, le projet d'une salle pour la JDA avait été lancé, sur un terrain de 33.000 m2 situé près de la Toison d'Or. Ce projet est pour l'instant suspendu. Dans le même temps, des travaux , d'un montant de 700.000 euros, ont été réalisés au Palais des sports.

Cette nouvelle salle n'est-elle donc plus du tout d'actualité ? "Pour le moment non, répond François Rebsamen. Je vais revoir Thierry Degorce (le président de la JDA, NDLR), on en discute, on discute même de la vente éventuelle du Palais des sports. Encore faut-il qu'on puisse, avec la vente du Palais, reconstruire un gymnase qui soit à la hauteur des attentes d'une ville comme Dijon".

Au sujet du futur du projet , François Rebsamen poursuit : "Il faut demander au président Thierry Degorce. Je l'ai rencontré plusieurs fois, il connaissait les conditions de participation de la ville. Je le rappelle, la subvention apportée par la Métropole à la JDA est plus importante que celle que l'on apporte au football. Parce que la JDA ne paye pas le droit d'occupation du Palais des sports, et pourtant elle l'occupe et elle devrait le payer. Donc on lui en fait grâce pour le moment - et il faudra d'ailleurs qu'elle le règle à un moment, la Chambre régionale des comptes nous le rappelle souvent - alors que le DFCO paye l'occupation du stade Gaston-Gérard".

Et de conclure : "Ils ont des bons résultats, ils ont un public. On a refait l'intérieur du Palais des sports, il est très beau, formidable, on a refait l'aération, les parquets, il y en a pour plus de 700.000 euros. Il sert aussi au handball, c'est compliqué la vie ensemble, les sous-sols sont occupés par des gymnastes, etc ... il y a un taux d'occupation très important, mais tout ça se fait gratuitement, la ville finance tout ça, je le rappelle".

Rugby- Pas encore de rénovation pour le Stade Bourillot, où joue le Stade Dijonnais

Dans le programme de François Rebsamen pour les élections municipales de 2020, "Dijon c'est Capitale" , on pouvait lire au point n°77 : "Rénover le stade Bourillot". Bourillot, l'enceinte qui accueille les matchs de rugby du Stade Dijonnais. La rénovation ne sera pas immédiate.

"On fera ce qu'il faut, même si on a déjà fait pas mal d'investissements sur Bourillot, indique François Rebsamen. Le club était prêt à en faire aussi. Mais c'est pareil, en Nationale 2 aujourd'hui (la 4e division), on ne va pas dire "on va construire un stade", même s'il y a un public de rugby à Dijon, c'est une ville de rugby. Le projet pour ce stade est tombé malheureusement à ce moment-là".

La rénovation de la patinoire Trimolet : "la rénover pour la rendre moins énergivore"

Toujours à la lecture du programme "Dijon c'est Capitale" , au point n°80 : "Finaliser durant le mandat la rénovation et la modernisation de la patinoire". Interrogé sur le sujet, François Rebsamen évoque un changement de contexte : "On va sûrement revoir les choses. Le budget de la ville de Dijon en 2023, que je prépare en ce moment, sera serré à cause de la contrainte énergétique. Le coût, en arrondissant, va passer de 10 à 20 millions d'euros. Ils vont manquer, et il faut qu'on réajuste nos projets en fonction de l'évolution des choses".

"Il y aura des rénovations, bien évidemment, poursuit l'élu. L'idée serait de rénover encore plus la patinoire, pour la rendre moins énergivore, parce que c'est le problème aujourd'hui. Elle a 50 ans cette année, mais bien entretenue, elle tient. On a plein de projets, mais on ne peut pas tout faire, on essaye d'étaler en fonction des capacités budgétaires et des incertitudes devant nous, il nous faut étaler un certain nombre de dépenses qu'on avait prévu de faire plus vite".

Dijon "Terres de Jeux" pour les JO 2024 : "on a des contacts" pour accueillir des délégations

La Côte-d'Or, comme la ville de Dijon, sont labélisées "Terres de Jeux 2024", en vue des prochains Jeux Olympiques, à Paris. Dans ce cadre, Dijon, "centre de préparation olympique" , peut accueillir des délégations d'athlètes. Et ce sera vraisemblablement le cas.

"On a des contacts, je ne peux pas encore les révéler, annonce François Rebsamen. On y travaille, on a des propositions, pour les jeux olympiques et paralympiques. Ce sont des pays qui nous demandent si on serait d'accord, on va examiner tout ça. On aura la réponse dans les prochains mois".

Cyclisme - Le Tour de France bientôt à Dijon ?

Il s'agit d'un temps que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. Le dernier passage du Tour de France à Dijon remonte à 1997. Sur France Bleu Bourgogne, François Rebsamen se dit favorable à un passage de la Grande Boucle à Dijon et aimerait voir les choses en grand : "Si c'est juste une arrivée c'est trop cher pour ce que c'est. Il nous faut une arrivée et départ, et peut-être même une étape, comme il y a eu dans le passé, un contre-la-montre". Au niveau des finances, organiser une arrivée coûterait à la ville environ 65.000 euros, un départ environ 110.000 euros, et environ 160.000 pour organiser l'arrivée ET le départ.

En coulisses, des tractations ont lieu, confirme le maire : "Nathalie Koenders (première adjointe, NDLR) va rencontrer Christian Prudhomme (Directeur du Tour, NDLR). On a déjà fait des demandes, il faut montrer notre envie. Dans le vélo, comme dans tous les sports, il faut montrer de l'envie". Selon lui, Dijon n'avait pas candidaté pour le Tour 2023, 110e édition qui évite la Bourgogne. "On avait pris rang, on savait que on ne serait pas retenus, mais avec le patron du Tour de France, il faut montrer de l'envie, répéter son désir, résume le maire de Dijon. Bref, tout ce qui manque aujourd'hui aux joueurs du DFCO".