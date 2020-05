Initiative : ils livrent du muguet et du chocolat dans les EHPAD de Granville

Maud est originaire de Granville, avec l'aide d'un ami, Arnaud, elle a lancé l'opération "Des fleurs et du chocolat" qui lui a permis de récolter plus de 800€ afin de distribuer du muguet et du chocolat pour les résidents des EHPAD de Granville.

Cette période inédite que traverse le pays voit naître de nombreux projets et initiatives où la générosité et le partage sont les maîtres-mots. C'est le cas de Maud et Arnaud, originaires de Granville, qui ont mis en place une cagnotte en ligne afin de récolter de l'argent pour livrer les résidents d'EHPAD en muguet et en chocolat.

"Je me demandais comment je pouvais être utile à mon niveau"

C'est Maud qui a eu l'idée, en se demandant ce qu'elle pouvait faire pour apporter un peu de sourire et de bonheur à certains de ses concitoyens. Cette idée, elle l'a trouvée sur les réseaux sociaux où elle a vu que des personnes faisaient cela en région parisienne. Elle a donc voulu faire pareil pour Granville.

Arnaud, un ami, la rejoint dans cette aventure et ils ont ensuite contacté les EHPAD, les commerçants, les médias locaux... La machine était lancée et l'emballement a été immédiat. "On a crée la cagnotte le vendredi et le mercredi on livrait la première maison de retraite" constate Maud, ravie du succès de cette initiative.

Même si le but était d'apporter un peu de gaieté aux résidents des EHPAD de leur ville, ce projet avait aussi pour ambition d'aider les commerçants. "Avec une pierre, on pouvait faire trois coups" résume Maud.

Dans le cadre de cette opération, Maud et Arnaud ont acheté 500 brins de muguets, 300 paquets de chocolats et 4 bouquets de fleurs (pour les halls des EHPAD).

Ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est le retour des maisons de retraite"

Recevoir des photos, des petits mots par mail de la part des résidents des EHPAD à qui ils ont rendu visite, c'est le plus joli cadeau qu'ont pu recevoir ces deux jeunes granvillais. "C'est ça qui est chouette à cette échelle-là, c'est qu'on voit tout de suite quel est l'impact de ce que l'on fait" ajoute Maud.

Le prochain rendez-vous entre les résidents avec ces deux âmes généreuses se fera autour d'un verre de l'amitié une fois que ce sera possible. "Je crois qu'on est attendus de pied ferme" conclue la jeune femme.