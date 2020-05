Initiative solidaire : aider les soignants en mangeant des huîtres !

Première initiative du jour... Des ostréiculteurs solidaires !

Quand vous faites vos courses, vous pouvez faire le choix d'un geste de générosité.

Jusqu'au 21 juin, quand vous achetez des huîtres, il est possible de participer à une initiative solidaire. Les producteurs s’engagent en effet à reverser 50 centimes d'euros par kilo d’huîtres acheté par les consommateurs (et ce... à travers tous les réseaux de vente).

Comment être certain que les huîtres achetées vont permettre de soutenir la recherche ? Les producteurs, votre revendeur ou votre poissonnier doivent arborer l'affiche "Aidez la recherche, mangez des huîtres".

A qui va directement servir cette aide ? Les sommes récoltées sont destinées à soutenir la recherche afin de favoriser la découverte (par exemple) d'un vaccin contre le covid-19. Dès le 21 juin, les comités régionaux de la conchyliculture reverseront l'intégralité des dons à un institut de recherche.

Qui organise cette opération ? L’union des deux comités régionaux de la conchyliculture de la Nouvelle Aquitaine, Charente-Maritime, Arcachon, Médoc et Hossegor.

Transformez un moment de plaisir en geste engagé : Aidez la recherche, mangez des huîtres ! Rejoignez les ostréiculteurs solidaires !

Autre initiative... elle concerne la distribution de masques.

Des masques pour se protéger et protéger les autres - Ville de Saint Médard en Jalles

La Ville de Saint-Médard-en-Jalles a mis en place dernièrement une opération de distribution de masques lavables et réutilisables. Plusieurs milliers d'habitants seront livrés directement chez eux.

Comment ça marche ? Cette distribution est gratuite sur tout le territoire de la commune. Elle est assurée par les services de la Mairie durant une période bien précise (du 7 au 10 mai). Le pari est ambitieux car ce territoire est habité par plus de 30 000 personnes. En règle générale, les services publics ou les collectivités des communes aussi peuplées ont recours à une distribution plus classique (via La Poste ou des sociétés de livraison). Le choix a donc été fait d'aller à la rencontre des habitants tout en respectant des distances de sécurité.

Ces masques peuvent être utilisés plusieurs fois. Ils sont lavables et en tissu. Un fabricant Girondin a par ailleurs été privilégié.

Toutes les infos sont ICI.

Rappel des gestes barrières - Mairie de Saint Médard en Jalles

Enfin, autre initiative... plus légère. Celle d'un bordelais qui a filmé Bordeaux pendant le confinement.

Ces images sont évidement impressionnantes. On y voit quelques voitures certes, des camions de livraison et de rares passants. En revanche les bordelais vont avoir du mal à reconnaître leur ville toujours remplie de monde et de vie. Il est évident que cette vidéo restera. Elle permettra de se rappeler cette période unique, cette crise singulière que nous traversons.

Restons chez vous. Sauvons des vies. Tenez bon. Le confinement touche (presque) à sa fin. Prenez soin de vous.