Initiatives : des masques pour tous !

Covid-19 et protection : les girondins s'activent et trouvent des solutions, des alternatives

Première initiative, elle concerne directement l'une des meilleures protections contre le virus... les masques.

L'ASD (Association Santé Développement) est spécialisée dans les actions de promotion et de prévention sanitaire ou sociale. Son but dans cette crise sanitaire est de fournir un grand nombre de masques de protection contre le Covid-19. La matière privilégiée reste le coton.

Suite à la pénurie de masque que connaît la France aujourd'hui (et malgré les dernières livraisons en pharmacie, en entreprises ou dans les commerces), l'ASD a jugé urgent de proposer ses services et une alternative. Il s'agit de fournir effectivement des masques. Ces masques sont donc en tissu et ils répondent à la nouvelle catégorie “masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe“, ils permettent de limiter la propagation des gouttelettes porteuses du virus par un malade avec ou sans symptômes.

Afin de démarrer la fabrication de ces masques, il faut des fonds. Cette association lance, dans ce contexte, un appel. Elle a imaginé une collecte et il reste 33 jours (au 1er mai) pour donner.

Autre initiative, toujours à propos des masques... un groupe Facebook a été créé : les Couturières Solidaires de Gironde.

Le but de ce groupe est de favoriser la mise en place d'un réseau de couturières dans le département afin de produire bénévolement des masques barrière en tissu pour les soignants mais aussi les personnes fragiles et précaires.

Ce groupe recherche en permanence des volontaires et il a été ouvert le 19 mars dernier. Débutantes, confirmées ou expertes, si vous êtes intéressées vous êtes les bienvenues !

Enfin... l'EFS lance également un appel.

Avec cette crise, les dons de sang sont moins nombreux. Et pourtant les hôpitaux connaissent une affluence record. Logiquement la demande de sang augmente. Une demande qui progresse et une offre qui baisse, voilà une tendance qui n'est guère réjouissante. Plus que jamais, il ne faut pas baisser la garde et les donneurs habituels doivent continuer à aider l'EFS.

Donnez votre sang ! - EFS

Afin de planifier au mieux les collectes, de maîtriser le temps d’attente et d’assurer la sécurité des donneurs et des équipes médicales, les dons ne se font actuellement que sur rendez-vous (à la fois dans les maisons du don que sur les collectes mobiles).

Avant de faire un don, l’EFS invite donc les donneurs à prendre rendez-vous :

- Dans une maison du don : auprès des équipes au 0800 744 100

- Sur une collecte mobile : sur le site resadon.fr en indiquant le département souhaité.