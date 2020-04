Initiatives : Jean-Paul Belmondo soutient l'Institut Pasteur

Première initiative... Elle concerne un acteur très célèbre... Jean-Paul Belmondo.

Le clap - atelier d'images

A l’occasion de son anniversaire, Jean-Paul Belmondo et ses amis (Richard Anconina, Kev Adams, Guillaume Canet, Antoine Duléry, Albert Dupontel, Christophe Lambert, Bob Sinclar...) vous proposent de participer à un tirage au sort pour gagner le clap du film documentaire "Belmondo l’influenceur" dédicacé en exemplaire unique. Attention ! La cagnotte n'est ouverte que pour quelques heures. Elle sera fermée ce 30 avril à minuit. Elle sera versée en intégralité à l’institut Pasteur (don affecté aux recherches sur le nouveau coronavirus covid-19).

Les signatures de JP Belmondo et de ses amis - atelier d'images

Le gagnant sera tiré au sort parmi tous les contributeurs ayant effectué un don de 20 euros ou plus, pour ce projet sur KissKissBankBank. Chacun peut participer à hauteur de ce qu'il souhaite, mais seuls les contributeurs dont le don est au moins de 20 euros pourront participer au tirage au sort.

Pour participer c'est ICI

Autre initiative... à Bordeaux : un boulangerie solidaire a besoin de nous tous !

Boulangerie Pain Paulin Bordeaux - Pain Paulin

Contrairement à d'autres commerces, cette boulangerie ne connaît pas d'obligation de fermeture. Elle est donc ouverte mais fonctionne au ralenti. Pour plusieurs raisons, elle se fragilise financièrement de jour en jour et se rapproche de la faillite. Elle lance ainsi un appel aux dons pour l'aider à passer cette période critique de la meilleure des façons.

Facteur aggravant, l'équipe du Pain Paulin était en pleine ouverture d'un second point de vente dès le début de cette crise.

Chers amis, chers co-pains, chers voisins, chers citoyens, vous connaissez la situation mondiale que nous traversons. Les efforts de confinement de chacun et les pratiques sanitaires de mises devraient, nous l’espérons, venir à bout de cette pandémie… Si nous, les boulangers, faisons partie des secteurs prioritaires, c’est évidemment pour lutter non pas contre l’épidémie mais contre la FAMINE. Nous avons le droit et davantage le devoir de continuer à participer au fonctionnement du pays. Nous sommes parmi ces secteurs car primordiaux pour la population, de première nécessité.

Pour aider, il faut choisir sa somme et "sa contre-partie". Cela se passe ici.

Enfin... les Banques Alimentaires continuent leur activité pendant la crise...

Toujours mobilisées pendant cette crise du covid19 - Banques alimentaires

Chaque Banque Alimentaire a réorganisé son fonctionnement et ses règles internes. Il a été nécessaire de réduire les effectifs et de demander à certains bénévoles âgés de ne pas venir aider dans les locaux (pour les protéger). Il manque donc de personnes et de dons.

Il est bon de rappeler que les banques alimentaires permettent à des millions de bénéficiaires de se nourrir. Ces mêmes bénéficiaires qui sont des victimes économiques de la crise très dure et rapide que nous traversons. Si vous en avez les moyens, soyez solidaires. Prenez quelques minutes de votre temps pour lire cet article de sensibilisation en allant ICI.