Initiatives solidaires : tous avec nos artisans en ce 24 avril !

Première initiative, elle est lancée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat : "Tous avec nos artisans".

Les artisans sont en première ligne face à la pandémie du covid-19. Certains ne peuvent plus travailler alors que les charges s'accumulent. Dans ce contexte, il faut gérer la situation au jour le jour mais aussi préparer l'avenir. Les boulangers, les menuisiers, les couvreurs, les plombiers ou encore les jardiniers ont besoin d'une aide, d’un élan de solidarité pour traverser cette crise économique et envisager un retour à la normale.

L'affiche tous avec nos artisans - CMA

Comment faire ? Déjà en affichant votre soutien à ces hommes et à ces femmes qui permettent de maintenir le lien social, de promouvoir les valeurs du « Fabriqué en France » et qui maintiennent, par leur engagement et la qualité de leur travail, la vie de tous nos territoires et de nos centres villes. Un logo (sous forme de macaron) a été créé. Il suffit de le télécharger ICI. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux par exemple... Particulièrement aujourd'hui vendredi 24 avril et ce week-end où se déroule la Journée nationale de soutien aux artisans.

Autre initiative... dans le Lot & Garonne, à Moncrabeau.

Cette commune de 733 habitants se situe à quelques kilomètres de Nérac. Ce petit village voit se créer un réseau solidaire pour lutter contre le Covid-19. Il est le reflet de ce qui se passe parfois dans des lieux un peu reculés ou dans des quartiers isolés dans les grandes villes. Et ce qui va suivre mérite d'être mis en avant !

Les rayons d'une épicerie © Getty - Getty

C'est ainsi que tous les jours, une habitante installe devant la café associatif du village... une table avec des consignes sanitaires. Elle prévoit aussi du gel hydroalcoolique et... c'est gratuit ! Christine Tronguet est bénévole et membre du conseil d'administration de ce café. Il est divisé en 2 parties (un coin café et un coin épicerie de dépannage). Le café est fermé (covid-19 oblige) mais l'épicerie solidaire ouvre ses portes 1 heure par jour... Tous les matins c'est pareil, les habitants se précipitent vers 9h00 afin d'acheter certaines marchandises. Mais on se demande si finalement ce n'est pas qu'un prétexte. Ce commerce solidaire permet de discuter en respectant les gestes barrières et d'apporter un petit sourire, un échange. Une discussion (à plus d'un mètre et avec son attestation de sortie) est ici aussi importante qu'une baguette de pain. L'équipe de ce café-brasserie solidaire connait tous ses clients et "veille sur eux" dans ce coin de France où 30% de la population a plus de 70 ans.

Terminons avec "Tous Bassins" !

Tous bassin - TB

Voici l'idée de Sylvain, Adrien, Julien, Alexis, Thomas et Gauthier. Ces girondins ont décidé de lancer un site internet qui recense tous les acteurs locaux qui portent des initiatives durant cette crise.

Sur "Tous bassin", l'internaute peut retrouver un grand nombre d'informations sur les commerces, les boutiques et les services qui restent disponibles pendant le confinement. Ce site internet se présente comme une plateforme. A partir d'un moteur de recherche et grâce à des filtres, l'utilisateur peut avoir des renseignements précis. Ville, domaine d'activité, mode de réception... il est même possible de naviguer sur une carte interactive et de visualiser rapidement toutes les prestations demandées.

Tous Bassin : c'est ICI