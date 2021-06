Injections sans rendez-vous, bus itinérant : le département des Landes renforce son dispositif de vaccination

"L'accent est à mettre sur la vaccination", ce mercredi 20 juin, la préfète des Landes Cécile Bigot-Dekeyser a été ferme. Pour lutter contre le variant Delta qui empêche notre département de passer à la dernière phase du déconfinement, il faut tout miser sur la vaccination. A cet égard, la préfecture en accord avec les services du ministère de la Santé, a mis en place un dispositif renforcé pour faciliter la vaccination des Landais et des Landaises.

Accès à la vaccination simplifié

Les efforts sont mis sur l'accès à la vaccination. Dans le département des Landes, la moitié des centres de vaccination sont désormais accessibles sans prise de rendez-vous. Les sept centres de vaccination concernés - sur 14 que compte le département - sont les suivants :

Mont-de-Marsan (328 rue de l'Auberge landaise)

Dax ville (98 Avenue Francis Planté)

Dax hôpital (Rue Saint Eutrope)

Capbreton (1771 Rue du Stade)

Mimizan (Rue du Jardin Public)

Aire-sur-l'Adour (4 Rue René Méricam)

Labrit (Salle des fêtes, place de l’Eglise)

Des bus de vaccination vont circuler, dès ce jeudi 1er juillet pour aller à la rencontre de la population, notamment aux abords des centres commerciaux. Ce sera par exemple le cas les 1er, 5, 6 et 7 juillet au Grand Moun à Saint-Pierre-du-Mont puis au Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax. Ces bus seront dotés de flacons du vaccin Pfizer.

Des dispositifs de vaccination ciblés sont aussi organisés dans les entreprises intéressées. Notamment les entreprises du secteur touristique amenées à employer des saisonniers. Et enfin, un centre de vaccination supplémentaire sera ouvert sur le littoral pendant tout l'été. Les modalités précises de son ouverture et de sa situation géographique sont en train d'être décidées.

La préfecture souligne que le nombre de doses a été augmenté, non seulement dans les centres de vaccination mais aussi chez les professionnels de la santé libéraux : les infirmiers, pharmaciens et médecins de ville. "Cela garantit à tous les Landais et les Landaises d'avoir une solution de vaccination à proximité" a conclu le directeur départemental de l'ARS, Didier Couteaud qui ajoute par ailleurs que "72% des personnes infectées par le variant Delta dans notre département n'étaient pas vaccinés".