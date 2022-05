Injures, klaxons au volant, comment se situe la région PACA ?

Non le conducteur du Sud-Est de la France n'est pas le pire du territoire. C'est une légende urbaine. Un baromètre révélé par le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France ce mardi 24 mai.

La région parisienne, reine des incivilités

Queue de poisson, refus de priorité, insulte, geste obscène ou violent. Plus de 80% des Français se plaignent de subir des incivilités au volant. 57% disent même avoir peur sur la route selon ce baromètre Ipsos de la fondation Vinci Autoroutes. Les conducteurs franciliens sont les pires, les plus énervés, talonnés par ceux d'Auvergne - Rhône-Alpes et d'Occitanie.

En région Ile-de-France, 65 % reconnaissent qu'il leur arrive d'injurier les autres.

La Région PACA , deuxième pour "dépasser par la droite"

Notre région est sur le podium, 3ième au classement "injurier un autre conducteur" et nous sommes les deuxièmes à celui de "doubler par la droite". On apprend également dans ce baromètre que rouler en voiture électrique semble permettre une conduite et un comportement plus zen.

Alors pour être plus zen, justement, nous vous proposons un petit moment de plaisir avec Charles Trenet et son fameux titre : Nationale 7