Innovation : Libourne va installer une météo des moustiques

On est en plein hiver mais à Libourne, on parle déjà des moustiques... La ville va tester un nouveau dispositif inédit en France à partir du printemps : une météo des moustiques, comme ce qu'on connait avec Ecowatt, la météo de l'énergie en ce moment. Le but est surtout pédagogique, pour faire comprendre aux habitants, quel est le meilleur moment pour vider toute l'eau des coupelles ou des fonds de jardin et éviter l'invasion. À Libourne, la ville a déjà installé 32 bornes anti-moustiques pour les tuer. 119.000 ont déjà été capturés sur cinq mois en 2022.

ⓘ Publicité

Mais les libournais sont horripilés au point même de menacer de déménager : « Quand vous allez manger au McDo, vous mangez presque autant de cuisses de moustique que de hamburgers. Donc c'est un peu gênant » s'amuse Nancy. « C'est catastrophique au point d'avoir des pustules comme ça à gratter à sang et même avec la crème de la pharmacie et ça ne marche pas » s’agace de son côté Valérie.

« Les gens continuent de m'engueuler sur les moustiques »

Et ces libournais agacés interpellent le maire TOUS LES JOURS DE L'ANNEE « On a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros. Et pourtant, les gens continuent à m'engueuler sur ce sujet-là » râle Philippe Buisson. Alors le maire socialiste de Libourne a décidé d'investir 150.000 euros supplémentaires cette année et de lancer cette fameuse météo des moustiques : « Il faut agir non pas quand le moustique est né, il faut agir quand la larve évolue. On va pouvoir dire aux Libournais attention, si vous ne faites rien, dans une semaine, il y aura une infestation de moustiques. Donc c'est le moment d'agir sur vos coupelles qui restent sur dans vos jardins ou au-dessus de plantes sur vos collecteurs d'eau. » Philippe Buisson qui conclue : « La bataille, elle se gagnera dans nos jardins ! »

d