Inondation de 1992 à Vaison-la-Romaine : comment s'en souvenir 30 ans après ?

Le 22 septembre 1992, les inondations du Haut-Vaucluse ont fait 37 morts et plusieurs disparus. Trente ans plus tard, la mémoire des scènes de dévastation reste vive chez de nombreux Vauclusiens. Mais ils sont partagés entre la nécessité de se souvenir et la volonté d'oublier.

Le Haut-Vaucluse commémore les 30 ans des inondations meurtrières de 1992. Ce mardi 22 septembre 1992, des pluies torrentielles s'abattent sur le nord du département. L'Ouvèze déborde et emporte tout sur son passage. Quarante-six personnes sont retrouvées mortes, et plusieurs ont disparu. Toute la semaine, France Bleu Vaucluse consacre une série de reportages à cette catastrophe et aux leçons qu'en ont tiré les habitants, les secours, les autorités. Aujourd'hui, gros plan sur la question de la mémoire.

Une mémoire encore vive chez de nombreux Vauclusiens, à l'image de celui qui se fait appeler Pélo. Installé en terrasse un matin de marché à Vaison, ce Puymérassien de 80 ans raconte encore avec précision son 22 septembre 1992, quand il est venu de Puyméras pour voir monter l'Ouvèze. "Je me suis mis à pleurer parce que j'ai vu des caravanes et des voitures qui venaient butter contre le parapet du pont Neuf, se souvient-il. Il y avait encore de la lumière dans les caravanes. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps car je savais que ces gens-là étaient morts noyés déjà".

Et s'il raconte encore cette scène à des amis, il en parle très peu à sa petite-fille, Bérénice, 17 ans. "Non, c'est cauchemardesque. Sur le fond, c'est cauchemardesque. On a tous de la peine", concède-t-il. Si bien que la jeune femme ne connaît pas, dans le détail, ce qui s'est passé en 1992. "Je ne connais pas grand chose, reconnaît Bérénice. On a l'image de la caravane qui s'écrase contre le pont et de la grand-mère qui balaie son balcon sans avoir l'air de remarquer quoi que ce soit, mais je n'en connais pas beaucoup plus".

Au-delà des récits qui peuvent être transmis entre les générations, les inondations de 1992 ne figurent pas au programme à l'école à Vaison. Les faits sont uniquement abordés au collège en cours d'Histoire-Géographie et de Sciences de la vie et de la Terre, ou pendant les exercices d'évacuation pratiqués dans certains établissements.

Pour conserver la mémoire de cette crue de 1992, le syndicat mixte de l'Ouvèze provençale (Smop) installe de nouveaux repères le long de la rivière, qui indiquent la hauteur des plus hautes eaux connues. "C'est vraiment important qu'ils soient visibles parce qu'ils participent à la culture du risque, c'est-à-dire au fait de ne pas oublier cet événement, de ne pas oublier le niveau de l'eau, et que cet événement peut se reproduire dans un futur plus ou moins proche", explique la directrice du Smop, Audrey Ceccaldi.

"Je ne pense pas que 1992 ait été oublié sur le bassin de l'Ouvèze, poursuit-elle, mais peut-être qu'une partie de la population peut se dire que c'était tellement exceptionnel que cela ne se reproduira pas avant plusieurs dizaines ou centaines d'années. Je l'espère, mais ce type d'événement peut se reproduire plus tôt qu'on ne le pense. Donc, c'est important de garder cette culture, cette mémoire de cet épisode, cette culture du risque et de prendre en compte les plans d'évacuation des communes en période de crise."

À l'entrée de la résidence du Moulin de César, un repère de crue indique la hauteur atteinte par l'Ouvèze en 1992. © Radio France - Adèle Bossard

L'envie de dépasser l'image de ville inondée

Mais trente ans après les faits, certains Vaisonnais aimeraient aussi qu'on arrête d'associer leur ville à ces inondations dramatiques. Dans l'édition septembre 2022 du journal municipal de Vaison notamment, les commémorations des inondations occupent à peine une demi-page, au milieu magazine. "C'est volontaire, reconnaît en souriant la première adjointe au maire de Vaison, Chantal Mure. On veut que ça reste dans les mémoires mais on ne veut pas être sur le négatif". Chantal Mure était à Vaison le 22 septembre 1992 et en garde un souvenir vif mais elle trouve "dommage qu'on pense d'abord à Vaison pour ça. Je sais qu'à l'office du tourisme, la première question qui est posée encore, c'est 'Où est le pont ? où a eu lieu l'inondation ?'", regrette-t-elle.

Et à la résidence du Moulin de César, situé à quelques pas du site où se trouvait le camping À cœur joie qui a été submergé, le gérant Stéphane Roy reconnaît qu'on lui en parle encore, mais estime qu'il faut faire avec. "Il ne faut pas oublier le passé, il nous sert et on ne peut pas l'effacer. Oui, les gens nous parlent encore de la caravane qui passent sous le pont. Ça nous fait connaître, mais après ils viennent ici et découvrent une ville très agréable à vivre, avec un patrimoine très riche. Donc si c'est ce qui les fait venir, tant pis, mais on va leur montrer que Vaison, ce n'est pas que ça".