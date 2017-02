Inondation : "Il y a des personnes qui ne veulent pas déménager même si elles habitent en zone rouge"

Ce mardi soir les Biotois ont pris connaissance des aménagements concernant le plan de prévention risque et inondation. Un plan très polémique. Guilaine Debras, maire de Biot était ce mercredi l'invitée de France Bleu Azur.

Guilaine Debras est la maire de Biot, commune touchée par les inondations en 2015 et où trois personnes sont mortes. Ce mardi soir les Biotois ont pris connaissance des aménagements concernant le plan de prévention risque et inondation.

La maire de Biot était notre invitée à 7h50.

"Ce plan n'évite rien"

Les services de l'État revoient leur copie : dans un premier temps, l'Etat voulait faire passer 450 maisons, là il y en 35% de moins dans la dernière version présentée mardi soir. On passe de 450 maisons à 270 en zone rouge. Alors est-ce que ce nouveau plan va éviter de nouvelles victimes ?

"Ce plan n'évite rien, il signale que à cet endroit c'est dangereux, à cet endroit ce n'est pas dangereux. Pourtant il y a des personnes qui vont rester dans ces zones rouges et elles sont victimes de la situation. Souvent elles subissent une triple peine : l’inondation, l’angoisse dès qu'il pleut et en plus, la valeur de leur bien est dépréciée."