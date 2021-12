Inondations : des milliers d'animaux sont morts en Pays Basque intérieur

Les inondations du week-end dernier ont provoqué de gros dégâts dans plusieurs exploitations agricoles. Six mille poulets et plusieurs vaches ont perdu la vie après que la Nive soit sortie de son lit. Les producteurs de kiwi et de piment tentent également de se relever une nouvelle fois.

Des champs encore gorgés d'eau, des troncs arrachés et encore sur le sol, des éboulements un peu partout....les inondations de vendredi dernier ont sérieusement touché le secteur primaire. La Nive n'a rien épargné sur son passage, elle a emporté six mille poulets dans une exploitation bas navarraise et plusieurs vaches dans une ferme à Ustaritz. Très touchés, les éleveurs préfèrent ne pas témoigner.

Les producteurs de kiwi et de piment ont aussi été à nouveau victimes des intempéries, pour la troisième fois en cinq ans dans le pays charnégou, par exemple. Christian Cantau, producteur de kiwi et de maïs à Sames déplore avoir encore 80 centimètres d'eau sur toute son exploitation. "Il faudra attendre encore au moins quinze jours afin que tout s'écoule. L'activité est de plus en plus dure et les jeunes ne veulent pas prendre la suite" s'inquiète Christian Cantau. "Nous avons bien des pompes mais l'augmentation de la consommation d'électricité engendre des surcoûts".

Les dégâts sont importants pour les maraîchers du Pays Basque. © Radio France - Franck Dolosor

Comme en 2014, à Halsou les serres de Maritxu et Éric Amestoy ont été ravagées et cette fois-ci, même la clôture a été arrachée. "À chaque crue, des dizaines de mètres carrés de terre disparaissent emportés par les eaux. Il va bien falloir se pencher sur la question" selon Éric Amestoy.

Ce jeudi, le conseil départemental se réunit à Pau et devrait débloquer une enveloppe spéciale pour faire face aux conséquences des intempéries. Un fond national de garantie de calamités agricoles a été mis en place. Les demandes doivent être transmises à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques. Plus d'informations au 05 59 80 88 92.