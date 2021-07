Inondations à Reims : les commerçants de l'avenue Jean Jaurès entre inquiétude et résignation

Un peu moins de trois semaines après les grosses inondations qui ont touché Reims, certains commerçants de l'avenue Jean Jaurès n'ont toujours pas rouvert. Marie-Pierre, qui tient un café boutique au 31 de l'Avenue, a même décidé de fermer définitivement son magasin après avoir vécu trois inondations au mois de juin -4 en un an- : "Je vais perdre beaucoup d'argent car on va m'indemniser à hauteur de 50% de tous mes meubles et mes décorations. En plus, je suis restée fermée trois semaines à cause de l'assèchement des murs..." explique la commerçante.

"Je baisse les bras car j'ai un loyer à payer que je ne peux pas payer actuellement", ajoute Marie Pierre qui avoue qu'elle angoisse encore : "dimanche encore il y a eu de la pluie, j'ai la peur au ventre, après 3 confinements et 4 inondations en un an c'est trop pour moi".

Des commerçants fatigués

Un peu plus haut dans l'avenue, il y a cette boulangerie qui n'a toujours pas rouvert, ou une agence d'intérim qui a déménagé provisoirement. Et puis toujours les sacs de sable au cas où. "Les commerçants sont blasés et très fatigués mais on se sert les coudes et on tient. L'avenue Jean Jaurès, c'est une belle avenue avec une clientèle agréable donc on aimerait conserver ça et que les gens n'aient plus les images en permanence des inondations", souligne Karine Tasse, présidente des commerçants de l'avenue Jean Jaurès.

Des sacs de sable à côté d'une boulangerie toujours fermée sur l'avenue. © Radio France - Sophie Constanzer

La crainte permanente d'une nouvelle inondation

Chez les commerçants de l'avenue Jean Jaurès se dessine désormais la crainte d'une nouvelle inondation à chaque alerte météo : "La dernière fois, on a été obligé de dormir dans le salon de coiffure pour réagir si l'eau rentrait dans le salon" explique Karine Tasse, qui tient un salon de coiffure sur l'avenue Jean-Jaurès.

Et les aides se font attendre : "On doit faire des devis mais cela met beaucoup de temps et sans ces devis, les assurances ne couvrent pas les dégâts. Du côté de la mairie, il faut remplir un dossier long comme le bras. La seule bonne nouvelle, c'est l'URSAFF qui nous a apporté une aide de 1000 euros, cela a permis de remettre le salon en ordre" conclut Karine Tasse.