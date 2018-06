Après les inondations d'il y a deux semaines, le maire Claude Serre-Cousiné a convié les Salisiens, mardi soir, à une réunion publique pour faire le point sur la situation de la commune, sous la halle de la mairie, devant environ 200 personnes.

Parmi les 32 bâtiments municipaux touchés, les écoles sont sa priorité. L'école publique La Fontaine et l'école maternelle privée de Notre-Dame de l'Alliance ont été très endommagées et sont donc fermées. En attendant, les écoliers de La Fontaine ont cours dans des préfabriqués de l'école Léonard de Vinci. Les élèves de l'école maternelle privée Notre-Dame de l'Alliance sont accueillis dans les locaux de l'école primaire, en périphérie.

Les deux écoles ne rouvriront pas à la rentrée. Il faut quatre à huit mois de séchage et d'assainissement dans les locaux... avant de commencer des travaux. Le maire de la ville Claude Serres-Cousiné, l'école publique La Fontaine, se désole des dommages dans l'école primaire, dont les travaux venaient de se terminer :

"Notre école publique a subi des inondations graves alors qu'on venait d'en terminer les travaux. On doit tout refaire pour essayer d'ouvrir le plus rapidement possible... mais en septembre, on ne pourra pas."