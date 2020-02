Inondations à Sotteville-lès-Rouen : des habitants en colère

"Machine à laver noyée, four, papiers, meubles"... la liste des dégâts chez David, un habitant de Sotteville-lès-Rouen, est longue après le débordement de la Seine, jeudi 13 février 2020. Avec la crue, la tempête et les marées, le fleuve est sorti de son lit et a inondé sa maison, quatre jours seulement après son emménagement.

David n'était donc pas présent en 2018 lors des précédentes inondations. Marie, Gilles, Cyrille et les autres si et ils le disent : cette fois-ci, ils ont été "plus qu'abandonnés" par les autorités.

Certains dénoncent un manque d'informations

Un agent de la municipalité est bien passé le vendredi précédent déposer un courrier dans toutes les boîtes aux lettres pour alerter sur les crues à venir. Des sacs de sable ont été proposés affirme François Parlebas, le directeur technique des services de la Ville. C'est faux répond Gilles Laurent.

Quoi qu'il en soit, l'information n'était pas suffisamment précise déplorent ces habitants. "On nous a annoncé des débordements pour la nuit de lundi à mardi et ensuite, plus de nouvelles donc pour nous c'était passé et finalement, à 18 heures jeudi, on a vu l'eau arriver jusqu'à notre portail", raconte Cyrille Le Deunff, de la menuiserie Noury Agencements.

On nous a laissé nous débrouiller.

A ce moment-là, "aucun représentant de la police ou de la mairie n'était sur place", déplore-t-il. "On nous a laissé nous débrouiller." Il y a eu jusqu'à 70 cm d'eau dans la rue d'après lui.

Des vagues dans les maisons

Les riverains ont appelé à plusieurs reprises la police qui a alors placé des barrières - présentes depuis plusieurs jours dans la zone en prévision des crues - pour fermer la rue... "mais seulement d'un côté !" dénoncent les habitants. "Il fallait laisser un côté ouvert pour permettre aux véhicules de secours de passer et aux voitures et camions de sortir de la zone", précise François Parlebas.

Mais cela a eu pour conséquences d'augmenter le niveau de l'eau dans les habitations et les entreprises car "les voitures et les camions qui continuaient de circuler ont créé des vagues et ce sont elles qui ont fait le plus de dégâts", explique Gilles Laurent. "La puissance de l'eau a même fait éclater le cadenas qui était sur mon portail !" renchérit Marie Tardif, restauratrice.

Tirer des enseignements

Certains disent aussi avoir essayé d'appeler le numéro de permanence présent sur le courrier laissé dans les boîtes aux lettres mais sans succès. "On a vérifié et il n'y a pas eu d'appel ce soir-là à la permanence. En revanche, il y en a eu sur le numéro du secrétariat des services techniques, où il n'y avait plus personne à cette heure-là. La personne n'a donc pas appelé au bon numéro", tient à souligner François Parlebas.

Cyrille Le Deunff déplore que la mairie n'ait pas tiré des enseignements de la crue de 2018. "Nous, on se prépare, on a surélevé notre matériel en voyant que l'eau montait. On l'a déjà vécu mais les autorités ne sont pas capables de trouver des solutions ? On pourrait nous convoquer à une réunion pour en discuter au moins !" Il a peur que les assurances finissent par ne plus vouloir prendre en charge son entreprise et se demande s'il ne serait pas préférable de déménager.

Les habitants rencontrés s'inquiètent pour l'équinoxe du mois de mars où les marées devraient être encore plus importantes. La Ville a aussi noté cette date et promet qu'elle "accentuera son dispositif".