Inondations au Pays Basque : des habitants encore les pieds dans l'eau, d'autres tirent déjà le bilan

Encore plusieurs routes coupées et des habitants isolés au Pays Basque ce lundi, après les grosses inondations de la fin de la semaine dernière. D'autres attendent déjà les expertises des assureurs et la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle.

La D253 entre Guiche et Sames est totalement inondée et impraticable pour plusieurs semaines.

Fin de vigilance orange crues pour les Pyrénées-Atlantiques ce lundi. Pourtant, les dégâts des inondations de vendredi dernier sont encore bien visibles au Pays Basque. A Guiche et Sames par exemple encore plusieurs maisons sont isolées et ont leur rez-de-chaussée inondé. Tour d'horizon.

Sortir de sa maison en barque

A Guiche, Jennifer Fiorotto, 37 ans, est aide-soignante. Elle se met à la fenêtre du premier étage pour nous parler, puisque le rez-de-chaussée de sa maison en bord de barthe de Haches est totalement inondé, comme celui de son voisin, un monsieur de 80 ans. Elle a encore au moins 1,60 mètres d'eau.

Jennifer discute (de loin) avec le maire de Guiche Jean Yves Bussiron. © Radio France - Mélanie Juvé

"Là on correspond avec les champs, tant que tout n'est pas dégorgé on restera avec l'eau. On a déjà été inondés auparavant, et l'eau partait très vite, et là ça fait deux crues que l'eau ne part pas, il y en a trop." Pour aller travailler ou amener les enfants à l'école, elle et son mari sont obligés de prendre une barque pour se rendre à leur voiture, "c'est un peu compliqué" avoue-t-elle.

A Guiche et Sames, il y a encore six ou sept maisons isolées, pour au moins une semaine prévoit le maire. Car les stations de pompage ne suffisent pas pour vider les barthes rapidement. "Au niveau de protection des berges, on est au summum de ce qu'on peut faire, explique Raymond Pouyanne, président du syndicat mixte du bas Adour maritime. Le gros point maintenant c'est réduire le temps des vidange."

Il faudra à mon sens refaire de grosses portes à clapet pour vider les barthes, mais cela coûte très très cher. Il faudra des aides de l'Etat, de la Région du Département... — Raymond Pouyanne, président du SBAM

Ici les habitants sont habitués aux inondations, mais reconnaissent que l'épisode a été particulièrement fort et soudain. A Bidache, l'heure est au nettoyage de la D19, toujours barrée, qui va jusqu'à Peyrehorade.

Le maire de Bidache, Jean-François Lasserre, au milieu de la route à nettoyer. © Radio France - Mélanie Juvé

Nettoyage en Labourd, la commune de Larrau toujours isolée

Malgré quelques déviations, depuis ce lundi tous les bus du réseau Txik Txak circulent à nouveau. La communauté d’agglomération Pays Basque indique aussi que tous les habitants peuvent consommer l'eau du robinet sur l’ensemble des 158 communes. Des interventions ont encore lieu sur les stations d’assainissement, mais très peu ont été impactées par les crues selon un communiqué de l’agglo. Côté routes départementales, encore au moins six sont toujours coupées ce lundi soir.

En Soule, le village de Larrau est toujours coupé du monde. Ce lundi, le département a commencé des travaux sur des axes éventrés et compte bien enchaîner dès ce mardi sur un tronçon endommagé du côté de Tardets.

En Basse Navarre, les intempéries ont ravagé de nombreuses routes. "Cinq rien que sur notre commune, indique Michel Oçafrain, le maire de Banca. Elles sont déjà rouvertes mais sont très affaiblies ce qui complique le passage des camions". L’édile déplore qu’il soit encore impossible de se connecter à internet.

À l'entrée des Aldudes, les automobilistes ne roulent que sur une voie à cause d'un éboulement dû aux intempéries © Radio France - Franck Dolosor

Dans la province du Labourd, l’heure est également au nettoyage comme à Saint-Pée-sur-Nivelle. Avec l'aide de l'agglo et des communes voisines, tout est en train de rentrer dans l'ordre. "Vendredi, la Nivelle est montée très haut mais Luberria a limité les dégâts" selon le maire de la commune Dominique Idiart. Le barrage écréteur avait été construit en 2008 suite aux inondations de 1983 dans lesquelles sept personnes avaient perdu la vie. L’infrastructure de 70 hectares et qui avait coûté plus de 10 millions d’euros a battu un record en retenant plus d'un million de mètres cubes d’eau.

Aux Aldudes, comme en 2009, la montée des eaux a détruit l'atelier de menuiserie de Xabi Saldubehere © Radio France - Franck Dolosor